런던증권거래소그룹 ‘엑사원-BI’ 상용화 서비스 방대한 금융 데이터 분석, 보고서 작성까지 韓·英 첫 금융AI 협력…글로벌 경쟁력 인정 생성 AI 넘어 에이전틱 AI 시대 여는 출발점

[헤럴드경제=김현일 기자] LG AI연구원이 영국 런던증권거래소에서 금융 AI 에이전트 상용화 서비스를 시작했다. 한국과 영국의 첫 금융 분야 AI 협력 사례로, 우리나라 AI 기술이 글로벌 시장에서 인정받고 확산하는 계기가 될 것으로 기대하고 있다.

LG AI연구원과 런던증권거래소그룹(LSEG)은 19일(현지시각) 영국 런던증권거래소에서 금융 AI 에이전트 ‘엑사원 비즈니스 인텔리전스(EXAONE Business Intelligence·이하 엑사원-BI)’ 상용화 서비스 시작을 알리는 행사를 진행했다고 21일 밝혔다.

기존 금융 AI 서비스는 정확도가 낮거나 리포트 요약 등 보조적인 수단에 그쳤으나 ‘엑사원-BI’는 인간 개입 없이 AI가 방대한 양의 데이터 분석부터 미래 예측, 보고서 작성까지 전 과정을 수행한다.

런던증권거래소그룹은 LG AI연구원의 ‘엑사원-BI’가 예측한 점수와 보고서로 만든 데이터 상품 ‘AEFS(AI-Powered Equity Forecast Score)’를 전 세계 투자자들에게 판매할 계획이다.

LG AI연구원과 런던증권거래소그룹은 AI가 데이터를 분석하고 예측하는 과정에서 발생할 수 있는 환각 현상을 방지하기 위해 점수 산출 근거의 적절성과 생성한 해설의 정보 충실도를 평가 및 개선하고 있다고 강조했다.

토드 하트만 런던증권거래소그룹 데이터 및 피드 그룹 총괄은 “이번 서비스 도입으로 대형주부터 극소형 주까지 넓은 영역에 걸쳐 분석 및 예측이 가능해졌다”며 “특히 AEFS는 코멘터리를 제공해 정보 이용자가 AI의 판단 과정을 이해할 수 있도록 했다”고 말했다.

LG AI연구원은 전문가 역할을 하는 4개의 AI 에이전트(AI 저널리스트·AI 이코노미스트·AI 애널리스트·AI 의사결정자)가 협력하는 구조로 ‘엑사원-BI’를 설계했다.

AI 저널리스트는 뉴스·기업공시·거시지표 등 방대한 외부 데이터를 수집한 뒤 ‘AI 이코노미스트’에게 제공할 데이터를 생성한다.

AI 이코노미스트는 ‘AI 저널리스트’가 생성한 데이터를 기반으로 미래 시장 흐름과 경제 전망을 예측한다.

AI 애널리스트는 ‘AI 이코노미스트’의 예측 결과와 내부 지표 분석을 종합해 종목에 영향을 미칠 핵심 요인과 이상 신호를 포착한다. 이를 사람의 눈높이로 풀어내 이해하기 쉬운 내용의 보고서를 생성한다.

AI 의사결정자는 투자자의 의사결정을 돕기 위해 ‘AI 애널리스트’가 생성한 보고서와 함께 다양한 시나리오를 비교, 평가해 점수를 산출한다.

LG AI연구원은 ‘엑사원-BI’가 생성형 AI 시대를 넘어 에이전틱 AI 시대를 여는 시작점이 될 것으로 기대하고 있다. 더 많은 산업 현장에서 AI 에이전트 기술이 의사결정에 도움을 줄 수 있도록 기술을 고도화할 계획이다.

임우형 LG AI연구원 공동 연구원장은 “엑사원-BI는 각 전문가 에이전트가 협력해 집단 지능을 발휘하는 고도화된 인공지능 전문가 서비스로 발전할 것”이라며 “런던증권거래소그룹과의 협력으로 LG의 버티컬 AI 기술이 글로벌 시장에서 가치와 경쟁력을 입증했다. AI를 활용한 수익 창출의 본격적인 시작점이 될 것”이라고 했다.

앞서 구광모 LG그룹 회장도 올해 신년사에서 “AI와 같은 첨단 기술을 일상에서 편리하게 사용할 수 있게 해 소중한 시간을 보다 즐겁고 의미 있는 일에 쓰는 새로운 라이프 스타일을 만들어 갈 것”이라고 강조한 바 있다.