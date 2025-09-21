하이퐁에 축구장 20개 규모 공장 준공 고객사 대규모 물량 안정적 공급 대응 韓 구미·파주 사업장과 생산지 이원화 원가 경쟁력↑…글로벌 1위 입지 강화

[헤럴드경제=김현일 기자] LG이노텍이 베트남 하이퐁에 카메라 모듈 신규 공장 건설을 완료하고 본격 가동에 돌입했다. 한국과 베트남으로 카메라 모듈 생산지를 이원화해 원가 경쟁력을 높이고, 스마트폰용 카메라 글로벌 1위 입지를 굳힌다는 계획이다.

21일 LG이노텍에 따르면 베트남 V3 신공장은 총 연면적이 약 15만㎡(약 4만5000평)로, 축구장 20개를 합친 규모에 달한다.

이로써 LG이노텍의 카메라 모듈 생산능력(CAPA)은 2배 이상 확대돼 고객사의 대규모 물량을 보다 안정적으로 공급할 수 있게 됐다.

앞서 LG이노텍은 지난 2023년 7월 V3 공장 증설을 비롯한 광학솔루션 생산 역량 강화를 위해 베트남 생산법인에 2025년 12월까지 약 1조3000억원(10억 달러)을 투자한다고 발표한 바 있다.

베트남 공장이 범용 카메라 모듈 제품을 생산한다면 한국에서는 고부가 제품 생산에 주력한다.

LG이노텍은 지난 3월 경북 구미시와 6000억원 규모의 투자협약을 체결하고 내년 말까지 구미 사업장에 고부가 카메라 모듈 등의 생산을 위한 신규 설비투자를 하기로 했다.

구미 사업장을 신모델용 고부가 카메라 모듈 및 신규 애플리케이션용 광학 부품 생산, 연구개발(R&D)을 전담하는 ‘마더 팩토리’로 적극 활용한다는 방침이다.

국내의 또 다른 광학 모듈 생산지인 파주 사업장도 카메라 모듈과 3D 센싱 등 고부가 제품 생산에 주력한다.

문혁수 LG이노텍 대표는 “베트남 V3 공장 증설 완료를 계기로 카메라 모듈 사업의 수익성은 점차 개선될 것”이라며 “고객에게 선행기술 선(先)제안을 확대하고 핵심 부품을 내재화하는 등 차별적 고객가치를 지속적으로 제공해 카메라 모듈 글로벌 1위 입지를 확고히 할 것”이라고 말했다.

한편, LG이노텍은 생산지 이원화 전략뿐만 아니라 AI 대전환(AX)을 통한 원가 경쟁력 제고에 주력하고 있다.

그 일환으로 생산 공정에 ‘AI 원자재 입고 검사’를 도입해 자재 불량 원인 분석 시간을 최대 90% 줄였다. ‘AI 공정 레시피’를 활용해 최적의 공정 레시피를 찾는 시간을 기존 72시간에서 6시간 이내로 단축하고 양산 초기 수율을 높이는 등 생산 효율을 극대화하고 있다.