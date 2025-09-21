사회복지 유공자 표창 수여 등 사회복지의 날 기념 복지 정보를 체험하고 즐기는 참여형 부스와 다양한 문화 공연 마련

[헤럴드경제=박종일 선임기자]금천구(구청장 유성훈)는 제26회 사회복지의 날을 기념하여 23일 오전 10시 30분 구청광장에서 사회복지박람회 ‘복지놀이터, 금천에서 놀자’를 개최한다.

금천구지역사회보장협의체와 공동으로 진행하는 이번 행사는 금천구 개청 30주년, 금천구지역사회보장협의체 20주년을 맞이하여 더 많은 주민들이 쉽게 복지 정보를 즐길 수 있도록 기획됐다.

누구나 즐겁고 쉽게 즐길 수 있도록 다양한 연령별 체험형 부스와 먹거리 부스, 문화예술 공연을 풍성하게 마련했다고 구는 설명했다.

이날 오전 10시 30분부터 식전 행사로 주민들의 축하공연이 펼쳐진다. 이후 11시에는 행사 1부인 제26회 사회복지의 날 기념식이 진행된다. 사회복지 유공자 25명에게 표창장을 수여하며 사회복지의 날을 축하하는 시간을 갖는다.

오후 1시 시작하는 2부 행사에서는 6가지의 문화·예술 공연이 펼쳐진다. 재즈, 음악퍼포먼스, 힙합댄스, 매직벌룬버블쇼와 걸그룹, 트로트 가수까지 총 6개 공연팀이 금천구청 광장 무대 위에서 공연을 갖는다.

이와 함께 퀴즈, 장기자랑 등으로 구성된 가족참여 한마당 시간도 마련된다. 구는 가족참여 한마당과 함께 경품추첨 및 이벤트도 진행해 주민들의 즐길거리를 풍성하게 준비했다고 설명했다.

유성훈 금천구청장은 “금천구 복지 발전을 위해 함께한 금천구지역사회보장협의체 20주년과 사회복지의 날을 축하한다”며 “앞으로도 민관의 유기적인 협력과 소통을 강화, 소외되는 계층없이 모두가 행복할 수 있는 금천구의 더 나은 복지를 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.