물가 2.9%·고용 둔화 겹악재…중간선거 앞둔 트럼프에 부담 美 소비자 체감경기 2년 만 최저…“경제 공약과 현실 괴리” 미국인 75% “미국 잘못된 방향으로 가고 있다”

[헤럴드경제=정목희 기자] 전임 조 바이든 정부가 ‘생활비 부담’ 문제를 해결하지 못해 도널드 트럼프 행정부에 정권을 내준 지 1년이 채 지나지 않아 트럼프 대통령 역시 비슷한 경제 난제에 직면했다.

20일(현지시간) 워싱턴포스트(WP)에 따르면 최근 물가 상승과 고용 둔화가 겹치면서 트럼프 대통령의 지지율이 시험대에 오르고 있다. 미국 소비자물가(CPI)는 지난 1년간 2.9% 상승해 1월 이후 가장 빠른 상승률을 기록했다. 세부 품목별로 보면 다진 소고기 가격이 13% 올랐고, 달걀은 11%, 커피는 21%나 상승했다고 미국 노동통계국이 밝혔다.

노동시장도 악화 조짐이 뚜렷하다. 트럼프 행정부 출범 이후 최근 4개월간 월평균 신규 고용은 2만9000명에 그쳤다. 골드만삭스는 실업률이 상승세에 있다고 전망했다. 특히 미시간대 9월 소비자심리지수는 5월 이후 최저치를 기록하며 1년 전보다 21% 하락했다. 저소득·중산층 가계에서 체감 경기 악화가 두드러졌으며, 현재 경기 인식은 2022년 말 이후 최저 수준이다.

이 같은 ‘물가 압박+고용 불안’의 이중고는 지난해 가을 카멀라 해리스 부통령의 대선 가도를 꺾었던 바로 그 상황과 겹친다. 폭스뉴스 여론조사에서도 유권자의 52%가 “트럼프 행정부가 경제를 악화시켰다”고 응답했으며, 30%만이 “개선됐다”고 답했다. 뉴 센추리 어드바이저스의 클라우디아 삼 수석 이코노미스트는 “사람들은 인플레이션을 극도로 싫어한다”며 “관세가 팬데믹 수준의 물가 급등을 만들진 않겠지만, 높은 인플레이션을 장기화시킬 것”이라고 경고했다.

트럼프 대통령은 대선 당시 “첫날 인플레이션을 잡겠다” “100년 만의 최고 관세로 제조업을 부활시키겠다”고 약속했지만 현실은 다르다. 자동차 산업의 경우 트럼프가 ‘역대 최고 수준’으로 끌어올리겠다고 공언했음에도 지난 2월 이후 9000개 이상 일자리가 줄었다. WP는 “트럼프의 대표 경제 공약들이 오히려 경제와 엇갈리고 있다”고 지적했다.

백악관은 상황이 일시적이라고 강조한다. “조 단위의 신규 투자와 세제 개편, 리쇼어링(해외 생산시설 국내 복귀) 정책이 곧 결실을 맺을 것”이라며, 인공지능(AI) 붐과 맞물린 생산성 향상, 연준의 금리 인하 가능성 등을 들어 반등을 전망했다.

그러나 전문가들의 시각은 엇갈린다. 판테온 매크로이코노믹스의 새뮤얼 톰스 수석 이코노미스트는 “관세 효과의 3분의 2가 아직 반영되지 않았다”며 “앞으로 스포츠용품, 의류, 가전제품, 자동차 가격에 가장 큰 영향이 미칠 것”이라고 내다봤다. 바이든 정부 최고경제고문 출신 재러드 번스타인 현 미국진보센터 선임연구원은 “사람들이 가장 분노하는 생활비 문제를 트럼프가 오히려 악화시키고 있다”고 비판했다.

이민 정책도 경제 불확실성을 키우는 요인이다. 트럼프 행정부의 강력한 단속으로 불법 국경 월경은 사실상 사라졌지만, 노동자 공급도 줄었다. 골드만삭스는 실업률 유지를 위해 매월 8만 개 신규 일자리가 필요하다고 추산했으나 당분간 이 수준에 미치지 못할 것이라고 전망했다.

그럼에도 미국 경제는 즉각적인 불황 위기 상황은 아니다. ‘실업률+인플레이션’을 합산한 경제고통지수(Misery Index)는 8.2로, 지난해 8월(6.7)보다는 악화됐지만 2022년 동월(11.9)보다는 개선됐다. 버닝글래스 연구소의 가이 버거는 “경제가 끔찍하다고도, 훌륭하다고도 할 수 없다. 그저 ‘애매하다’는 표현이 맞다”며 “심각한 추락은 아니지만 방향성은 부정적일 수 있다”고 진단했다.

WP는 “트럼프 대통령이 앞으로 (중간선거가 있을) 14개월 안에 이 문제를 해결하지 못한다면 공화당의 의회 장악력이 흔들릴 수 있다”고 전망했다. 번스타인 연구원도 “생활비 위기는 언제나 집권 세력 탓으로 돌려진다. 그게 지금 트럼프의 문제”라고 지적했다.

이같은 상황을 반영하듯 미국인 75%는 미국이 잘못된 방향으로 가고 있다고 생각하는 것으로 나타났다. 특히 공화당 지지층에서 이 같은 응답이 크게 늘었다.

AP통신과 시카고대학 여론조사센터(NORC)이 미국 내 성인 1183명을 대상으로 지난 11일부터 15일까지 실시한 여론조사에 따르면 ‘미국이 어떤 방향으로 가고 있다고 생각하는가’라는 질문에 75%가 “잘못된 방향으로 가고 있다”라고 답한 것으로 나타났다. 6월 조사에서는 62%였는데 13%포인트(p) 상승한 것이다.

“올바른 방향으로 가고 있다”고 답변한 비율은 6월 조사(37%)보다 13%p 하락한 24%에 불과했다.

특히 공화당 지지층의 민심이 돌아섰다. 공화당 지지자 중 미국이 잘못된 방향으로 가고 있다고 답한 비율은 6월 29%였지만 이번에는 51%로 크게 상승했다. 미국이 올바른 방향으로 가고 있다고 답한 비율은 70%에서 49%로 떨어졌다.