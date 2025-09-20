[헤럴드경제=김현일 기자] 충남경찰청은 한화 계열사의 중소기업 기술 탈취 의혹을 확인하고 있다고 20일 밝혔다.

충남경찰청에 따르면 충남 천안에 본사를 둔 중소기업 A사는 지난해 한화 계열사가 자신들의 영업 비밀을 침해했다며 부정경쟁방지법 위반 혐의로 고소했다.

방열제품 제작 기술을 보유한 A사는 한화가 인수합병을 제안하는 과정에서 자사 영업비밀을 확보한 뒤 자체 계열사를 설립하고, 확보한 기술 자료를 토대로 방열제품을 개발했다고 주장했다.

수사에 착수한 충남경찰청 산업기술안보수사대는 경기도 소재 한화 계열사 사무실과 협력업체 등을 압수수색해 관련 서류 등을 분석하는 한편, 한화 측 관계자를 불러 조사할 예정이다.

이에 대해 한화 측은 방열제품이 이미 논문 등을 통해 공개된 기술이어서 독자성이 없고, 전문 인력의 연구를 거쳐 자체 개발했다는 취지로 혐의를 부인한 것으로 전해졌다.

A사에 인수합병을 제안한 것은 맞지만 조건이 맞지 않아 무산됐고 인수 실사 과정에서 확보한 자료는 모두 폐기했다고 주장한 것으로 알려졌다.