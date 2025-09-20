[헤럴드경제=문영규 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령이 시진핑 중국 국가주석과 내달 말 한국에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의에서 만나기로 합의했다고 19일(현지시간) 밝혔다.

트럼프 대통령은 이날 자신의 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜에 올린 글에서 시 주석과 “생산적인 통화를 마쳤다”며 이같이 말했다.

APEC 정상회의는 내달 31일부터 1박 2일간 경주에서 열린다. 미·중 정상이 만나면서 세계가 주목하는 외교 이벤트가 될 것이란 예상이다.

이번 양국 정상의 만남이 정식 회담이 될지 약식 회동이 될지는 미지수다. 다만 두 정상의 첫 대면이 한국에서 이뤄질 것이라는데 큰 의의가 있다.

또한 트럼프 대통령은 APEC 정상회담에서 시 주석과 만나는 데 이어 “내년 초 중국을 방문할 것”이라며 “시 주석도 마찬가지로 적절한 시기에 미국으로 올 것”이라고 밝혔다.

방중이 실제 이뤄질 경우 미국 대통령이 중국을 방문하는 것은 8년여 만에 이뤄지는 것이다. 트럼프 대통령은 지난 2017년 11월 1기 집권 당시 중국을 방문했다.

이보다 앞서 시 주석이 미국을 방문한 것은 지난 2015년 9월이다. 당시엔 버락 오바마 대통령과 만나 회담을 그졌다.

한편 트럼프 대통령은 시 주석과의 통화에서 “무역, 펜타닐, 우크라이나와 러시아의 전쟁 종식 필요성, 그리고 틱톡 매각 승인을 포함한 많은 이슈에 대해 진전을 이뤘다”고 전했다.

그는 “통화는 매우 좋았으며, 우리는 다시 통화하기로 했다”며 “틱톡 승인에 감사드린다. 양측 모두 APEC에서의 만남을 고대하고 있다”고 말했다.

시 주석 역시 통화 이후 “통화는 긍정적·건설적이었다”고 평가했다.

이날 신화통신에 따르면 시 주석은 “미중 관계는 매우 중요하다”며 “미중 양측은 공동 번영할 수 있다”고 밝혔다.

이번 통화는 지난 14∼15일 스페인 마드리드에서 진행된 미중 고위급 무역 협상에 이어 이뤄진 것으로, 양측은 그동안 틱톡의 대주주 지분을 미국 기업이 인수하는 방안에 관한 기본적인 합의를 한 것으로 전해진다.

시 주석은 틱톡 문제에 대해 “틱톡 문제에 있어 중국 입장은 명확하다”며 “중국 정부는 기업의 의사를 존중한다”고 말했다.

그는 “기업이 시장 규칙에 부합하는 기초 위에 상업적 협상을 잘하고, 중국 법률·규칙에 부합하고 이익이 균형을 이루는 해결 방안에 이르는 것을 환영한다(樂見)”고 밝혔다.