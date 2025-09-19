[헤럴드경제(부산)=홍윤 기자] 한국해양진흥공사는 사회공헌 사업에 관한 국민의 창의적인 아이디어를 모으기 위해 ‘해(海)답을 찾다’ 공모전을 오는 22일부터 개최한다고 밝혔다.

이번 공모전은 기존의 일회성 시상에서 벗어나 국민이 제안한 실현 가능한 아이디어를 발굴하고 이를 공사의 공식 사회공헌 사업으로 현실화하기 위해 진행된다.

공모 분야는 ▷인식개선 프로그램 ▷시민참여 실천사업 ▷해양산업 연계 환경 프로그램 등이다. 지원자는 자신의 아이디어에 맞는 분야를 선택해 다음 달 31일까지 구체적인 사업 기획안을 제출하면 된다.

해양진흥공사는 1차 서면 심사를 통과한 6개 팀 전원에게 분야별 최고 전문가들의 멘토링을 제공해 아이디어를 구체적인 사업안으로 발전시킬 수 있도록 지원할 예정이다.

최종 선정된 우수 수상작들에는 총 800만원 규모의 상금 등이 수여된다. 해양진흥공사는 수상작을 내년도 사회공헌 사업으로 추진한다.

자세한 내용은 한국해양진흥공사 홈페이지를 참조하면 된다.