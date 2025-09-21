소비자원, 택배 관련 피해 3년간 1149건 10건 중 8건은 훼‘손·파손 및 분실’ 유형 ‘구매자 제품 절취’ 편의점 택배 사기 주의

[헤럴드경제=정석준 기자] #. A씨는 2만5000원 상당의 PC 스피커를 택배로 주문했다. 수취인이 PC 스피커가 파손된 채로 배송됐다고 전하자, 판매자 B씨는 택배 사업자에게 배상을 요구했다. 택배 사업자는 포장 상태 불량과 PC 스피커는 배송 접수 대상이 아니라는 이유로 배상을 거부했다.

#. B씨는 4만9000원 상당의 블루투스 이어폰을 택배 사업자에게 의뢰했다. 이후 수취인으로부터 수령하지 못했다는 연락을 받고 최종적으로 분실 처리됐다. B씨는 택배 사업자에게 사실을 알리고, 배상 처리를 위한 서류를 제출했으나 처리는 바로 이뤄지지 않았다.

한국소비자원은 추석 명절 택배 물량이 평시 대비 10% 이상 증가할 것으로 예상되는 만큼 관련 피해도 늘어날 수 있다고 주의를 당부했다.

21일 소비자원에 따르면 최근 3년간(2022년~2025년 6월) 접수된 택배 관련 피해 구제 신청은 총 1149건으로 집계됐다. 이 중 76.5%(879건)가 경동택배, 롯데글로벌로지스, 한진, CJ대한통운, GS네트웍스(GS편의점택배)를 대상으로 접수됐다.

피해 접수 상위 5개 사업자 중에서는 CJ대한통운이 30.0%(345건)로 가장 많았다. 이어 경동택배 13.5%(155건), 롯데글로벌로지스 12.1%(139건), GS네트웍스 10.8%(124건), 한진 10.1%(116건) 순이었다.

피해 유형은 ‘훼손·파손’이 42.3%(372건), ‘분실’이 37.1%(326건)으로 대다수를 차지했다. 소비자원은 “훼손·파손이 발생해도 배상을 거부하거나 분실 사고 이후 배상이 지연되는 사례가 많다”고 지적했다.

소비자원과 공정거래위원회는 피해 접수 상위 5개 사업자와 간담회를 열고 피해구제 분석결과를 공유했다. 소비자원은 약관에 대한 고지 강화, 사고 발생 시 신속한 배상절차 진행 등 소비자피해 저감을 위한 적극적인 대응을 권고했다.

또 개인 간 거래 과정에서 구매자가 제품을 절취하는 ‘편의점 택배 사기’가 새로운 피해 유형으로 확인돼 편의점 사업자에 주의를 요청했다.

실제 소비자원은 구매자가 절취한 물품에 대한 손해배상 거부한 사례를 접수받은 바 있다. 해당 소비자는 개인 간 거래로 스마트폰을 판매하기 위해 구매자와 연락하던 중 ‘편의점택배 의뢰 후 실물 운송장을 사진을 찍어 보내주면 대금을 입금하겠다’라고 제안받았다. 이후 실물 운송장 사진을 보냈으나 구매자는 대금을 입금하지 않은 채 편의점을 방문하여 ‘사진 운송장’만 보여주고 제품을 절취했다. 이에 대해 편의점 사업자는 수사 사안이라며 배상을 거부한 것으로 전해졌다.

소비자원은 “피해 예방을 위해 택배 의뢰 시 물품가액, 종류, 수량, 주소 등 운송물 정보를 정확히 기재해야 한다”며 “포장 완충재 등으로 파손에 대비하고 분쟁 발생에 대비해 증빙서류를 보관해야 한다”고 당부했다.

특히 명절 직전에는 택배 수요가 몰려 물품 파손·분실, 배송 지연 등의 사고가 발생할 가능성이 있으므로 충분한 시간을 두고 배송을 의뢰하는 것이 좋다. 택배 수령 땐 가급적 직접 수령하는 것이 좋다. 지정 장소에 배송받을 땐 분실에 대비해야 한다.