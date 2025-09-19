[헤럴드경제=박병국 기자] 서울 관악구(구청장 박준희·사진)가 오는 27일 오전 10시부터 별빛내린천 수변무대 일대에서 ‘2025 관악건강축제’를 개최한다.

이번 축제는 ‘주민이 만드는 건강 이야기’를 주제로 보건소와 주민건강실천단이 함께 기획한 전시와 체험 부스를 중점적으로 운영하여, 주민 스스로 건강한 생활을 실천하는 문화를 확산하고 지역사회 건강증진을 도모한다는 방침이다.

메인무대에서는 오후 1시부터 지역 뮤지션과 마술사의 식전 공연을 통해 축제 분위기를 고조시킬 예정이다. 이어지는 기념식에서는 박준희 관악구청장과 주민들이 함께 축제 슬로건을 제창하고 건강을 주제로 한 퍼포먼스를 선보이며 본격적인 축제의 시작을 알린다. 이후 주민건강실천단 내 건강 소모임 6팀의 축하 공연도 진행된다.

행사장 전역에 설치된 18개 부스는 오전 10시부터 운영된다. 각 부스에서는 ▷금연·절주 ▷결핵검진 ▷치매예방 인지훈련 ▷임신부 체험 ▷구강검진 ▷심폐소생술 ▷맞춤 운동 처방 등 주민들에게 건강 체험활동 기회부터 다양한 건강정보까지 제공할 예정이다.

구는 ‘어린이 바람개비 만들기’와 ‘927m 걷기 챌린지’ 등 가족 단위 방문객이 참여할 수 있는 활동도 마련했다. 한편 구는 결핵 검진 기구도 행사장 내 배치해 축제를 찾는 방문객에게 무료 결핵 검진을 제공할 계획이다.

박준희 구청장은 “주민 개개인의 건강은 곧 지역사회의 건강으로 직결되는 중요한 문제”라며 “혼자 고민하던 건강 문제가 있다면 이번 주말 관악건강축제로 오셔서 나에게 맞는 건강정보도 얻고, 다양한 체험과 놀이를 통해 즐거운 시간 보내시길 바란다”라고 말했다.