LG생활건강·아모레퍼시픽 등 100여개 브랜드 원데이 특가부터 최대 1만원 추가 할인쿠폰까지

[헤럴드경제=신현주 기자] 쿠팡이 와우회원을 대상으로 ‘생필품 추석 선물대전’을 내달 5일까지 한다고 19일 밝혔다. LG생활건강·아모레퍼시픽·애경 등 인기 브랜드 100여개의 생활필수품 선물세트를 최대 반값에 선보인다.

다양한 혜택도 선보인다. 구매 금액에 따라 최대 1만원의 추가 할인쿠폰을, 오는 23일에는 ‘원데이 특가’ 코너를 연다. 선물세트는 1만원 이하 실속형 상품부터 프리미엄 브랜드 상품까지 다양하다.

1만원 이하 대표 상품은 ‘잘풀리는집 리얼실키 천연펄프 미용티슈 2겹’, ‘밀크바오밥 베이비 여행용 3종 키트’, ‘캐스키드슨 블라썸 핸드크림 30㎖ 트리오 핸드케어 세트’ 등이다.

명절 선물로 제격인 선물세트도 있다. ‘LG생활건강 히말라야 핑크솔트 선물세트 50호’, ‘아모레퍼시픽 AP 섬김 3호 선물세트’, ‘제이숲 실크 케라틴 단백질 샴푸 피치 에디션 선물세트’, ‘유시몰 화이트닝 세트’ 등이 대표적이다. 프리미엄 선물 추천 코너에는 ‘R.LUX(알럭스)’ 입점 브랜드 상품도 있다.

최대 장점은 맞춤형 선물 서비스다. ‘지정일 배송’은 선물을 직접 전달할 고객에게 유용하다. 주문일로부터 7일 내 원하는 배송일을 지정할 수 있다. ‘로켓선물’은 받는 사람의 주소를 몰라도 문자(SMS)나 카카오톡으로 선물을 보낼 수 있다. 수령인이 직접 주소를 입력하면 된다.

쿠팡 관계자는 “고객들이 다양한 생필품 선물세트를 합리적인 가격에 구매해 풍성한 추석 명절을 보내길 바란다”고 말했다.