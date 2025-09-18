10월 1일 시민의 날 기념식에서 시민대상 증서·메달 수여

[헤럴드경제=박준환 기자]동두천시(시장 박형덕)가 남다른 애향심으로 지역사회 발전과 시민 화합에 헌신한 시민을 발굴해 수여하는 ‘제37회 동두천시 시민대상’ 수상자를 확정했다.

1989년 제정된 동두천시 시민대상은 시의 명예를 높이고 공동체 발전에 기여한 시민에게 수여하는 상으로, 지난해까지 169명의 수상자를 배출했다. 올해는 4개 부문에서 13명의 후보가 경합을 벌였으며 최종적으로 4명이 선정됐다.

18일 시에 따르면 올해 수상자는 ▷사회봉사 부문 윤문희 씨 ▷효행선행 부문 채임순 씨 ▷문화예술 부문 김재만 씨 ▷체육진흥 부문 박용선 씨다.

윤문희 씨는 1999년 동두천라이온스클럽을 시작으로 적십자 희망풍차 구호품 전달, 복지 사각지대 독거노인 발굴, 생명사랑 1:1 꾸러미 활동, 환경정화 및 야간 방범 등 다양한 자원봉사에 힘써 왔다. 남다른 애향심과 봉사정신으로 지역 복지 증진과 공동체 의식 고양에 앞장선 공로가 높이 평가됐다.

채임순 씨는 오랜 세월 시부모를 정성껏 봉양하고 이웃 어르신을 내 가족처럼 돌보는 등 효행의 본보기가 되었으며, 어려운 형편 속에서도 자녀를 훌륭히 양육해 타의 귀감이 됐다.

김재만 씨는 성균관유도회 동두천시지부 회장을 역임하며 삼충단 제향과 흥덕문선생 위령제 집례, 청소년 전통문화·예절 교육교재 집필 등 지역 전통문화 계승과 시민 문화 향유권 확대에 크게 기여했다.

박용선 씨는 동두천시 체육회 초대 회장으로서 엘리트·생활 체육 저변을 넓히고 시민 건강증진과 복지 향상에 힘써 활력 있는 지역사회 조성에 큰 공헌을 했다.

한편 시민대상 수상자로 확정된 수상자들은 10월 1일 시민회관에서 열릴 시민의 날 기념식에서 시민대상 증서와 메달을 받게 될 예정이다.