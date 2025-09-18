‘광주시 명예 식품 안전 지킴이’ 282명 위촉

[헤럴드경제=박준환 기자]광주시(시장 방세환)가 18일 시청 순암홀에서 ‘광주시 명예 식품 안전 지킴이’ 위촉식을 개최했다.

‘식품 안전 지킴이’는 광주시가 부여한 애칭으로 ‘광식이’(광주시 식품 안전 명예 지킴이)와 ‘광순이’(광주시 순수 먹거리 명예 지킴이)를 뜻한다. 이번 위촉은 기존의 소비자식품위생감시원에 더해 집단급식소에서 근무하는 위생관리책임자들을 함께 위촉한 첫 사례로 의미가 크다.

이날 위촉식에서는 지역 내 집단급식소 위생관리책임자 등 총 282명이 ‘명예 식품 안전 지킴이’로 위촉됐으며 위촉장 수여와 활동 안내에 이어 식품 안전 교육이 진행됐다.

지킴이들은 앞으로 ▷식중독 예방 및 위생 관리 자율점검 ▷식품 안전 정보의 온·오프라인 홍보 ▷지역사회 위생 환경 개선 활동 등 다양한 분야에서 활동하게 된다.

방세환 시장은 “시민 스스로가 식품 안전의 주체가 되어 ‘내 업소는 내가 지킨다!’는 책임감으로 함께해 주셔서 감사드린다”며 “2026년 경기도 종합체육대회를 비롯해 많은 시민과 관광객이 찾는 광주가 안심 먹거리 도시로 자리매김할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.

한편, 시는 이번 위촉식을 계기로 다가오는 추석 명절에 식품 안전 지킴이들이 자체 위생 점검을 실시하도록 해 민·관 협력형 식품 안전 체계를 강화하고 시민들이 안심하고 식품을 소비할 수 있는 환경을 조성해 나갈 방침이다.