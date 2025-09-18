[헤럴드경제=민성기 기자] 축구선수 황의조 씨의 국가대표 자격 영구박탈, 축구 관련 국내 활동 영구배제 등을 요구하는 진정서가 대한체육회에 제출될 예정인 것으로 전해졌다.

18일 오마이뉴스에 따르면 황 씨의 수사·재판 과정에서 피해자를 대리한 이은의 변호사는 “오는 22일 대한체육회에 황 씨의 징계를 촉구하는 진정서를 접수하겠다”라며 “그의 국가대표 자격을 영구박탈하고 국내 활동을 영구배제하도록 촉구하는 진정”이라고 전했다.

진정서에는 ▲황 씨의 국내 프로리그·국가대표팀 복귀 및 지도자 활동 영구금지 ▲성범죄 전과자의 국가대표 선수 자격 박탈 ▲성범죄 최소 징계로서 국내 복귀 불허 의무화 ▲성범죄 선수는 한국 스포츠 무대에 설 자리가 없다는 원칙 확립 등의 요구가 담긴다.

또 “이미 대한축구협회가 (황 씨의) 국가대표 소집을 정지했지만 이는 임시적 조치에 불과하다”라며 “대한체육회가 이번 사건을 단순히 개인이 처벌받은 것으로 치부한다면 한국 체육계 전체는 성인지 감수성 및 공인 관리 능력 부족이란 비난을 받을 것”이라고 촉구하는 내용도 담길 계획이다.

황 씨는 지난 2022년 6~9월, 4차례에 걸쳐 상대방 여성 2명의 동의 없이 성관계 영상을 불법 촬영한 혐의 등으로 재판에 넘겨졌다.

지난 4일 2심에서 1심과 같은 징역 1년에 집행유예 2년을 선고받았다. 이후 황씨와 검찰 모두 상고하지 않아 이 형이 확정됐다.