마포구청에서 열린 학술회의, 박정희 리더십을 재조명하다

[헤럴드경제=박종일 선임기자]박강수 마포구청장은 9월 18일 오후 1시 30분 마포구청 2층 대강당에서 열린 ‘박정희대통령기념재단 학술회의’에 참석해 축사를 전했다.

‘대한민국 경제의 재도약, 박정희에게 길을 묻다’를 주제로 열린 이번 학술회의는 박정희대통령기념재단과 박정희학술원이 주최·주관했다.

마포구는 전국에서 가장 많은 대통령 기념시설을 보유한 자치구로, 최규하 대통령 가옥, 박정희 대통령 기념관, 김대중 대통령 도서관 등 대통령 출신 지역과 관계없이 다양한 기념공간이 분포돼 있어 독특한 문화·역사적 정체성을 지니고 있다.

구는 이러한 기반 위에 서울특별시 마포구 전직 대통령 기념사업에 관한 조례를 제정하여 관련 학술·문화사업에 대한 보조금을 지원하고 있으며, 이번 박정희대통령기념재단 학술회의 역시 그 지원 사업의 일환으로 마련됐다.

이날 학술회의에는 학계 전문가와 언론인 등 100여 명이 참석, 홍용표 박정희학술원 원장의 개회사와 박강수 마포구청장, 백남환 마포구의회 의장의 축사로 막을 열었다.

이어 ‘박정희 대통령의 경제발전 철학과 리더십’ 발제 토론과 ‘대한민국 발전모델과 박정희 대통령의 리더십’ 패널토론 등이 진행됐다.

박강수 마포구청장은 “급변하는 정세 속에서 경쟁력을 유지하고 지속 가능한 성장을 위해서는 창의적 혁신과 기업가 정신이 어느 때보다 중요하다”며 “오늘 학술회의가 과거의 경험을 통해 미래를 준비하고, 대한민국 경제의 새로운 방향을 모색하는 뜻깊은 자리가 되길 기대한다”고 말했다.

아울러 “소중한 자리를 마련해주신 유영구 박정희대통령기념재단 이사장님과 홍용표 박정희학술원 원장님을 비롯한 관계자 여러분께 감사드린다”고 덧붙였다.