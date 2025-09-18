“부패 인식 개선… 공직문화 바로 세운다”

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 남부지방산림청(청장 임하수)은 지난 8월 14일부터 9월 19일까지 대전광역시와 경기도 일원에서 산림교육원, 국립수목원과 함께 국민을 대상으로 부패인식 개선 캠페인을 실시했다고 18일 밝혔다.

이번 캠페인은 산림청의 2025년 청렴 시책의 목적으로, ‘청렴 그룹’ 활동을 통해 각 기관이 힘을 모아 부패 예방과 청렴 문화 확산에 앞장서기 위해 마련됐다.

남부지방산림청은 전년도 청렴 우수기관인 산림교육원과 국립수목원을 방문해 청렴 문화 확산 비결을 공유하고, 부패 취약 분야 개선 방안을 논의했다.

특히 이번 활동에서는 ▲예산 부당집행 방지를 위한 업무 처리 프로세스 개선 ▲관행적 수의계약 방지를 위한 제도 개선 등 실질적 개선 과제도 함께 마련됐다.

청렴 그룹은 서로 다른 역할을 가진 기관들이 모여 기존 관행을 점검하고 바람직한 공직문화를 만드는 데 초점을 맞추며, 연말까지 지속해서 활동할 예정이다.

임하수 남부지방산림청장은 “청렴은 개인과 조직 모두가 반드시 지켜야 할 기본 가치”라며 “앞으로도 청렴한 공직문화를 만들기 위해 꾸준히 노력하겠다”고 말했다.