관객에서 주인공으로, 시민 참여형 프로그램 눈길 서커스, 버티컬 퍼포먼스, 거리예술 도심에서 즐기는 단 하루의 축제

[헤럴드경제=박종일 선임기자]동대문문화재단(이사장 이필형 동대문구청장)은 오는 10월 18일 장한로 일대(우리은행 사거리~장안동사거리, 약 700m 구간)에서 ‘2025 동대문페스티벌’을 개최한다.

지난해 약 20만 명이 찾은 동대문페스티벌은 올해 단 하루 도심 한복판을 무대 삼아 ‘예술말고파티’의 콘셉트로 다양한 프로그램을 선보인다. 예술과 일상의 경계를 허물며 무대와 관객의 구분 없이, 예술가와 시민이 함께 어울려 춤추고 소리 내며 예술이 되는 순간을 지향한다.

메인 프로그램 ‘예술말고파티’는 도심 한복판을 무대로 장르와 형식의 경계를 넘나드는 릴레이 공연이다. 현대 서커스의 역동적인 기예를 보여주는 포스 ‘수직’을 시작으로 45명의 스트릿 댄서들이 만들어내는 이동형 퍼포먼스 ‘브레이킹 박스’, 관객과 함께하는 즉흥적인 리듬을 만드는 ‘파동 ‘거리의 리듬’까지 이어진다.

이어지는 무대에서는 신바람 이박사의 테크노 트로트 공연, 파자마를 입고 즐기는 베개싸움과 몽유병 댄스 ‘컬러풀 파자마 뭅뭅 – 이제는 자야 할 시간’, 도로 위에서 펼쳐지는 디제잉 공연 ‘레이브 night’, 건물 외벽과 공중에서 와이어를 활용한 버티컬 퍼포먼스와 ‘This is The end’까지, 다채로운 무대로 축제의 마지막까지 관객과 예술이 함께하는 특별한 순간을 선사한다.

특히 ‘예술말고파티’는 단순 관람을 넘어, 시민이 직접 공연에 참여할 수 있는 다채로운 워크숍이 운영된다. 무용수들과 함께 파자마를 입고 춤을 추는 시민 댄서, 젬베를 두드리며 아프리카 타악을 배우고 직접 공연에 참여하는 퍼포먼스, 일본 공연단체와 함께 대나무 문어 모양 가마 제작과 크레인을 활용해 15m 높이에서 펼쳐지는 공중 공연 퍼포먼스 등 다양한 시민 참여형 프로그램이 마련된다.

이외도 기획 프로그램으로 관광버스 안에서 DJ와 함께 춤추는 ‘제로-콜라텍’, 아스팔트 위에 캠핑 장비를 설치하고 즐기는 ‘아스팔트 캠핑’, 어린이가 직접 중고 물품을 판매하는 ‘어린이 플리마켓’, 도로 위에 드러누워 도시를 바라보는 ‘게으른 바닥’ 등이 운영된다. 공연 프로그램으로는 국내외 18개 거리예술 공연과 동대문구 지역예술인 10개 팀이 도시 공간을 무대로 공연을 펼쳐진다.

또 동대문페스티벌은 축제장 내 푸드트럭 대신 지역 상권과 협력해 축제 구간 상점들을 관람객에게 소개하며 지역 경제 활성화에도 나선다.

이 밖에도 동대문구 북페스티벌, 서울형 키즈카페, Made in 동대문구 패션쇼 등 연계 프로그램이 마련되어 온가족이 즐길 수 있는 다양한 볼거리를 제공한다. 기타 자세한 사항은 동대문페스티벌 공식 누리집에서 확인할 수 있다.