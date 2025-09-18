제30회 BIFF 올해의 아시아영화인상 수상 이란 정치·사회 비판 목소리 높여 온 거장 칸 수상 ‘그저 사고였을 뿐’ 美아카데미 출품

[헤럴드경제(부산)=손미정 기자] “경제든, 정치든 전 세계 어느 곳에나 문제는 있습니다. 영화 제작인들은 책임을 갖고 그것에 관한 이야기를 만들 의무가 있습니다.”

이란의 거장 감독이자 제30회 부산국제영화제 올해의 아시아영화인상 수상자인 자파르 파나히는 이란 사회의 정치·사회적 모습을 날카롭게 비판해 온 대표적 반체제 인사다. 이란 사회의 억압과 여성 차별, 검열, 자유의 억압 등을 그만의 시각으로 포착해 왔고, 숱하게 정부의 탄압과 마주해왔다. 여러 차례 체포를 당했고, 구금, 가택 연금, 출국 금지, 그리고 20년의 영화 제작 금지 처분까지 받았다. 그럼에도 파나히 감독은 정부의 눈을 피해 비밀리에 영화를 제작하고, 해외 영화제에 출품하며 이란 사회의 부조리에 대해 지속해서 목소리를 내왔다.

18일 오전 부산 해운대구 영화의전당 기자회견장을 찾은 자파르 파나히 감독은 “20년간 영화 제작 금지 처분을 받았을 때는 혼자 집에서 카메라 앞에 서서 영화를 찍었다”면서 “영화를 만들지 말라고 해도 혼자라도 만들어야겠다는 의지가 늘 가득했다”고 말했다. 이렇게 탄생한 작품이 억압된 표현의 자유를 고스란히 담은 다큐멘터리 ‘이것은 영화가 아니다’(2011)다.

“억압과 부조리에도…언제나 방법 찾아야”

장편 데뷔작 ‘하얀풍선’(1995)으로 칸영화제 황금카메라상을 수상하며 이름을 알린 파나히 감독은 이후 ‘서클’(2002)로 베니스국제영화제 황금사자상을, ‘택시’(2015)로 베를린국제영화제 황금곰상을, 이어 ‘그저 사고였을 뿐’(2025)으로 올해 칸영화제 황금종려상을 받으며 세계 3대 영화제를 모두 석권했다. ‘택시’ 역시 영화제작이 금지된 상황에서도 영화를 만들겠다는 그의 의지로 세상에 나온 작품이다.

파나히 감독은 “영화제작을 못 하게 하면 뭘 할 수 있을까 생각하다 택시 운전이 생각났고, 그러면 택시 안에 카메라를 숨겨서 승객을 몰래 찍으면 작품을 만들 수 있겠다는 아이디어가 떠올랐다”면서 “‘그 누구도 영화 제작을 막을 수 없다’는 메시지를 전하고팠다. 영화 제작인은 언제나 방법을 찾아서 말하고자 하는 법을 전해야 하는데, 나는 그 방법을 찾았다”고 말했다.

프랑스는 개막 직후인 지난 17일(현지시간) 파나히 감독의 ‘그저 사고였을 뿐’은 내년 아카데미 시상식 국제 장편영화 부문 출품작으로 선정했다. 리처드 링클레이터 감독의 ‘누벨 바그’, 레베카 즐로토프스키 감독의 ‘프라이버시’, 우고 비엔베누 감독의 애니메이션 ‘아르코’ 등 쟁쟁한 경쟁작을 제치고서다.

파나히 감독은 아카데미 진출이라는 낭보에도 불구하고 기쁨 대신 “아카데미 출품 과정에 조금 문제가 있었다”며 정부 억압에 대한 비판의 목소리를 쏟아냈다. 영화를 아카데미에 출품하려면 당국으로부터 허가를 받아야 한다는 이란 정부의 규정 탓에, ‘그저 사고였을 뿐’을 자국이 아닌 공동 제작한 프랑스를 통해 출품해야 하는 현실을 개탄한 것이다.

파나히 감독은 “2006년에는 ‘오프사이드’란 영화를 소니픽처스와 만들었는데, 당시에는 영화가 자국에서 먼저 상영돼야 한다는 딴지를 걸어 아카데미에 출품을 포기해야했다”면서 “나와 같은 독립적인 영화 제작자들이 연대해서 하고 싶은 것을 할 수 있도록 힘을 모아야한다”고 밝혔다.

수많은 창작자의 투쟁에도 불구하고 이란의 제작 환경은 변함없이 갑갑하다. 정부 검열도 거스를 수 없다. 파나히 감독은 “그렇지 않으면 많은 문제에 직면하게 된다”고 설명했다. 파나히 감독은 자신과 함께 작업한 각본가이자 인권운동가인 한 동료의 이야기로 이란 창작자들이 처한 현실을 대신했다. 파나히 감독은 “세상에서 가장 훌륭하다고 생각하는 동료가 불과 이틀 전에 감옥에서 징역을 살다 풀려났다”면서 “이런 것들이 규정을 따랐을 때 만나게 되는 문제들”이라고 부연했다.

이어 그는 “문제 속에서도 영화 제작자는 무엇을 목표로 할 것인지, (세상이) 원하는 영화가 무엇인지 찾아내야만 한다”면서 “물론 투쟁으로 인해 감옥에 가는 것과 같은 대가는 피할 수 없는 것이 현실”이라고 전했다.

故 김지석 묘소 찾아…“가장 먼저 기억나는 사람”

이번 아시아영화인상 수상 외에도 파나히 감독과 부산의 연은 깊다. 특히 파나히 감독과 지난 2017년 작고한 고(故) 김지석 프로그래머와의 인연은 각별하다. 파나히 감독은 “고(故) 김지석 프로그래머가 살아있을 때, 이란 영화를 너무 좋아해 줬다”며 “이번에 한국에 오면서 가장 먼저 기억나는 사람이 그였다”고 했다.

첫 회 부산영화제에부터 부산과 연을 맺어 온 파나히 감독은 2017년까지 아시아 영화 프로그래밍을 담당했던 김 프로그래머와 인연을 쌓아왔다. 김 프로그래머는 2017년 칸영화제 참석 중 심장마비로 사망했다. 파나히 감독은 이번에 바쁜 내한 일정에도 김 프로그래머의 묘소를 찾았다.

그는 “내가 출국금지로 인해 이란을 떠날 수 없을 때도 (그는) 나를 방문해 줬다. 지난날 김 프로그래머가 칸에 가기 전에도 이란의 우리 집까지 왔다”면서 “한국에서 다시 만나기로 했는데, 다시 볼 수 없으니 직접 가서 봬야겠다고 생각했다”고 전했다.

내달 2일에는 ‘그저 사고였을 뿐’이 한국에서 전 세계 최초로 개봉한다. 파나히 감독은 그의 작품을 기다리는 한국의 관객들에게 “시간 낭비는 아닐 것”이라며 자신감을 나타냈다. 파나히 감독은 “배급사들이 한국의 많은 관객이 영화를 볼 수 있도록 애써주길 바란다”면서 “관객들이 영화관을 찾아 작품을 보는 것이 시간 낭비가 아닐 것이라고 생각한다”고 말했다.

파나히 감독은 마지막으로 빠르게 변화하고 있는 기술과 제작환경 속에서 무엇을 만들고 싶은지 이해하고 결정하는 것이 영화 제작사로서 밟아야 할 가장 중요한 첫 단계라는 점을 거듭 강조했다. 그는 “젊은 세대들이 대단히 많은 가능성과 기술을 이용해 혁신적으로 영화를 만들 수 있다고 생각한다”면서 “기술 혁신 시대에 열심히 영화를 제작하지 않을 만한 변명거리가 없다. 이제는 우리는 스스로가 정말 하고 싶은 것이 무엇인지 찾아야 할 때”라고 말했다.