국비 추가 확보로 최대 18% 할인…상생페이백 등 최대 38% 혜택

[헤럴드경제(나주)=김경민기자]전라남도 나주시가 추석을 앞두고 국비 14억 5000만 원을 추가 확보해 나주사랑상품권 할인율을 최대 18%까지 확대하고 상생페이백 행사 등과 연계해 시민들이 최대 38%의 할인 혜택을 누릴 수 있도록 지원에 나선다.

나주시(시장 윤병태)는 추석을 맞아 위축된 소비심리를 회복하고 지역경제를 활성화하기 위해 10월부터 모바일과 카드형 나주사랑상품권을 기존 13%에서 5% 추가 할인한 18%로 판매한다고 18일 밝혔다.

시민들은 모바일과 카드형 상품권으로 가맹점에서 결제 시 선할인 10%에 더해 8% 캐시백 적립을 받아 총 18% 할인 혜택을 받을 수 있다.

이번 조치는 나주시가 행정안전부의 특별재난지역 지원 대상에 포함돼 국비를 확보하면서 가능해졌다.

특히 시가 함께 추진하는 추석맞이 상생페이백(10%)과 착한가격업소(5%), 타지역 주말소비 촉진사업(5%) 지원까지 더하면 최대 38%까지 할인 혜택이 가능하다.

상품권 구매는 스마트폰 앱 ‘지역상품권 chak’을 통해 가능하며 1인당 월 50만 원 한도(지류 포함 통합 금액) 내에서 구매할 수 있다.

스마트폰 사용이 어려운 고령층은 가까운 지역농협에서 당일 카드 발급이 가능하며 읍면동 행정복지센터에서도 앱 설치 및 구매를 지원한다.

지류형 상품권은 건전한 유통을 위해 할인율 7%와 월 구매 한도 30만 원이 유지된다.

한편 시는 추석맞이 상생페이백 행사 참여 상가를 오는 9월 22일까지 모집해 시청 누리집에 공개할 예정이며 착한가격업소 현황은 시청 누리집 ‘분야별 정보> 경제/일자리 > 물가동향 > 착한가격업소’에서 확인할 수 있다.

윤병태 나주시장은 “추석 명절 나주사랑상품권 특별 할인으로 지역 상권에 활력을 불어넣고 소상공인의 매출 증진에 도움이 되길 바란다”며 “시민들이 체감할 수 있는 실질적인 경제 지원책을 지속적으로 마련하겠다”고 밝혔다.