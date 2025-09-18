루이지애나 주지사·경제장관 “현대제철소 건립 계획 변경 無” “불법체류자 고용 없어…현대 측과 재확인”

[헤럴드경제=도현정 기자] 미국 루이지애나 주지사는 인근 조지아주에서 벌어진 400여명 체포·구금 사태를 의식한 듯 주(州) 내의 현대차그룹 전기로 제철소 건설에는 차질이 없다는 점을 강조했다.

17일(현지시간) 현지언론 루이지애나 일루미네이터에 따르면, 제프 랜드리 루이지애나 주지사는 전날 기자회견에서 “현대차 그룹 제철소 건립 계획에서 바뀐 것은 아무것도 없으며 예정대로 진행될 것”이라고 밝혔다. 현대차그룹은 지난 3월 정의선 회장이 참석한 가운데 백악관에서 기자회견을 갖고 루이지애나주에 연간 270만t 규모의 전기로 제철소를 건설한다고 밝힌 바 있다. 이 공장은 총 58억달러(약 8조원)를 투입해 건설되며, 저탄소 자동차 강판에 특화된 제철소가 될 전망이다. 현대차그룹 메타플랜트 아메리카(HMGMA)와 현대차 앨라배마 공장, 기아 조지아 공장 등에서 생산될 차량용 철강재를 제조할 예정이다.

랜드리 주지사는 조지아주에서 벌어진 한국인 300명을 포함한 대규모 체포·구금 사태를 감안한 듯 “이번 프로젝트에서 불법 노동은 있을 수 없다. 루이지애나에서 그런 일은 절대 일어나지 않을 것”이라 강조했다.

수잔 부르주아 루이지애나주 경제개발부 장관도 “한국인들이 제철소 공사 현장에 일하게 될 것”이라고 밝힌 뒤 “그러나 현대 제철소가 루이지애나에 약속한 1300개의 일자리에는 아무런 영향이 없다”고 덧붙였다. 그는 조지아주 이민 단속 직후 현대제철 관계자와 회의를 갖고 제철소 건립 계획에 대해 의논했으며, 루이지애나 공장에서 이민 관련 문제는 없을 것임을 재확인했다고 전했다.

현대자동차 북미법인의 마이클 스튜어트 대변인 역시 루이지애나 일루미네이터에 “이전에 발표된 계획에서 변경된 점은 없다. 우리는 미국 시장에 긴 안목으로 투자하고 있다”고 말했다.

루이지애나 주정부의 대처는 최근 ‘조지아 사태’로 인해 현대차 등 한국 기업의 미국 투자가 위축될 것이란 우려에 대응하기 위한 것으로 보인다. 미 이민당국이 업무 진행을 위해 출장을 왔던 한국인 근로자 등을 포함, 총 475명을 체포·구금한 사태는 여진이 계속되고 있다. 대규모 투자로 경제를 일으키고 있는 동맹 국민들도 과잉 단속의 대상이 될 수 있다는 충격이 지역 사회에서 쉽게 가시지 않고 있다.