제16회 암참 보건의료혁신 세미나 개최 새 정부 보건의료 규제 혁신 정책 제언

[헤럴드경제=김현일 기자] 제임스 김 주한미국상공회의소(암참) 회장 겸 대표이사는 “의약품 가격과 급여 제도의 개혁은 환자의 치료 접근성을 넓히는 동시에 한국이 글로벌 바이오 리더로 도약하는 데 핵심적인 역할을 하게 될 것”이라고 말했다.

제임스 김 회장은 18일 서울 신라호텔에서 열린 ‘제16회 암참 보건의료혁신 세미나 2025’에서 “보건의료는 한국 정부의 핵심 국정 과제인 A·B·C·D·E(인공지능, 바이오테크놀로지, 문화·콘텐츠, 방위·우주항공, 에너지 전환)의 중심에 있다”며 이같이 밝혔다.

이날 ‘새로운 정부를 위한 제언 – 지속가능한 규제 혁신을 통한 보건의료 발전’을 주제로 열린 세미나에는 보건복지부와 보건산업진흥원 관계자를 비롯해 글로벌 헬스케어 기업 임원, 업계 전문가 등 150여명이 참석했다.

정은경 보건복지부 장관과 국회 보건복지위원회 김윤 의원은 각각 서면과 영상을 통해 축사를 전했다.

암참은 새 정부가 AI, 바이오 등 전략 산업을 집중 육성하겠다는 의지를 밝힌 만큼 이번 세미나에서 한국 보건의료 혁신 방향과 한·미 협력 방안은 물론 바이오헬스 분야의 발전 방안을 중점적으로 다뤘다.

제임스 김 회장은 “인공지능을 비롯한 첨단 기술이 보건의료 산업을 새롭게 재편하고 있는 가운데 암참은 보건복지부와 국회를 비롯한 정책 당국과 긴밀히 협력하며 건설적인 정책을 제언하고, 한국이 아시아 바이오 혁신의 거점으로 자리매김할 수 있도록 적극 지원할 것”이라고 밝혔다.

첫 번째 세션에서는 조원준 더불어민주당 수석전문위원이 기조연설을 통해 이재명 정부의 보건의료 국정과제의 기본 방향과 함께 건강보험 및 보건산업 관련 주요 정책을 발표했다.

이어진 패널 토론에서는 송영주 법무법인 태평양 고문이 좌장을 맡아 ‘혁신과 접근성의 균형: 새 정부의 보건의료 정책과 산업계의 역할’을 주제로 심도 있는 논의가 펼쳐졌다.

이중규 보건복지부 건강보험정책국장, 존 비클 한국릴리 대표이사, 최용범 인튜이티브서지컬코리아 대표이사와 조원준 더불어민주당 수석전문위원이 정책과 산업의 조화를 위한 다양한 시각을 나눴다.

존 비클 한국릴리 대표는 “혁신 친화적인 약가제도 도입과 글로벌 제약사 및 국내 바이오벤처 간 협력을 촉진하는 정책을 통한 ‘K-바이오 리드 전략’이 한국을 글로벌 헬스케어 혁신의 중심지로 도약시킬 것”이라고 강조했다.

최용범 인튜이티브서지컬코리아 대표는 “고령화로 의료 수요는 지속적으로 늘어나고 있으나 인력과 자원은 부족한 상황이다. 이에 대응하기 위해선 의료 AI, 디지털, 로봇 등 첨단 의료기술의 적극적인 도입과 함께 합리적이고 지속가능한 보상체계 마련이 필요하다”고 말했다.

두 번째 세션에서는 업계 중심의 혁신 전략이 제시됐다.

김희수 모더나 코리아 부사장은 mRNA 기술을 활용한 감염병 대응 전략을 소개하며 “모더나는 암·희귀질환·잠복 바이러스뿐 아니라 미래 감염병 대비 연구에 매진하고 있다. 앞으로도 긴밀한 협력과 지원을 통해 국민 건강 증진에 기여할 수 있기를 기대한다”고 말했다.

밴티브 쿨진더 싱 아시아태평양 의학부 수석총괄은 “초고령화사회에서 환자 중심적 재택치료는 이미 세계적인 추세”라며 “미국, 독일, 일본 등 해외에서는 정부 주도 정책지원이 적극적으로 시행되고 있다. 우리나라도 투석 환자를 위해 환자 중심적 재택치료가 가능한 한 인프라를 조성하는 혁신 정책이 시급하다”고 했다.

김정욱 삼성바이오에피스 대외협력팀장은 “한국도 유럽, 미국, 캐나다처럼 바이오시밀러 장려 정책을 도입해 환자 접근성을 개선하고 국가 재정에 기여함과 동시에 보건의료 산업의 혁신을 추구해야 한다” 고 제안했다.

이날 세미나는 안정훈 이화여대 융합보건학과 교수 겸 국무총리 직속 바이오헬스 혁신위원회 민간위원이 좌장을 맡은 두 번째 패널 토론으로 마무리됐다.

올해로 16회를 맞은 암참의 보건의료혁신 세미나는 한·미 양국의 보건의료 협력을 대표하는 연례 행사다. 올해는 일라이 릴리, 모더나, MSD, 화이자, 밴티브, 인튜이티브서지컬, 삼성바이오에피스, UPS 헬스케어가 공식 파트너로 참여해 의미를 더했다.