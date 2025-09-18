[헤럴드경제=나은정 기자] 배달 음식을 바닥에 놓고 갔다는 이유로 7만원어치의 주문을 일방적으로 취소당한 자영업자의 사연이 전해졌다.

경기 시흥에서 식당을 운영하는 자영업자 A씨는 지난 17일 자영업자 커뮤니티 ‘아프니까 사장이다’에 글을 올려 일방적인 주문 취소로 피해를 입었다며 억울함을 호소했다.

A씨에 따르면 일요일이었던 지난 14일 오후 3시쯤 배달앱을 통해 7만1100원어치의 주문을 접수했다. 주문지 요청사항에는 공동현관 비밀번호만 적혀 있었는데, A씨는 이를 보고 동네에서 유명한 악성 소비자가 떠올랐으나 음식을 모두 준비한 터라 마지못해 배달을 하게 됐다.

해당 배달앱은 고객이 주문 시엔 주소 등 정보가 제공되지 않아 아무리 악성 소비자라 할 지라도 업주 측이 주문 접수 단계에서 주문을 취소할 수 없는 구조다.

직접 주문받은 음식을 배달한 A씨는 고객의 현관 앞에 놓인 장바구니(쇼핑백)를 보고 음식을 담은 봉투를 바닥에 내려둔 뒤 인증 사진을 고객 측에 전송했다. 그러나 A씨가 매장에 돌아온 지 얼마 지나지 않아 고객은 일방적으로 주문을 취소했다.

배달앱 고객센터 측이 밝힌 취소 사유는 “문 앞에 음식을 넣어두라고 바구니를 놨는데 바닥에 내려놔서 기분이 나쁘다”는 것이었다.

A씨는 “요청사항에 그런 내용은 전혀 없었다”며 “만약 바구니에 넣었더라도 그 고객은 음식을 지저분한 바구니에 넣었다고 주문을 취소했을 것”이라고 분통을 터뜨렸다. 이어 “배달앱은 가게에 확인도 없이 무조건 취소부터 하고 통보한다”며 “손실보상은 필요 없으니 음식을 회수해 달라고 했지만 ‘배달 완료’로 처리돼 불가능하다는 답변만 돌아왔다”고 비판했다.

A씨는 직접 음식을 회수하기 위해 고객 측에 연락했지만 해당 고객은 주문 취소후 휴대폰을 꺼둔 터라 연락이 닿지 않았다고 한다. 억울함에 경찰에 연락한 A씨는 “증거를 수집해 정식으로 수사 의뢰하라”는 답변을 듣고 허탈함을 감출 수 없었다.

그는 “손실보상을 받고 안 받고의 문제가 아니라, 아무 죄책감 없이 몇년 동안 이런 짓을 하고 웃으면서 음식을 먹어버릴 ‘배달거지’를 생각하니 짜증이 난다”며 “수법은 점점 악랄해지는데 배달앱은 대책 마련을 안 한다. 이런 문제가 공론화 돼서 더는 통하지 않도록 하고 싶다”고 토로했다.