[헤럴드경제=김성훈 기자] KT 무단 소액결제 사건의 피의자가 범행 경위에 대해 “시키는 대로 했다”고 말했다.

KT 이용자들의 휴대폰을 해킹해 소액결제를 한 혐의를 받는 중국 교포 A(48) 씨와 범죄수익을 현금화한 혐의를 받는 중국인 B(44) 씨는 18일 수원지법 안산지원에서 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 받고 있다.

A 씨는 법원으로 들어가는 과정에서 “피해자들 개인정보를 어떻게 알았나”, “수도권을 노린 이유가 뭔가”라는 취재진의 질문에 “시키는 대로 했다”고 답했다. “누구 지시를 받은 건가”라는 질문에는 “모른다. 저도 시키는 대로 했다”고 재차 답했다.

A 씨는 경찰 조사에서도 “중국에 있는 윗선 C 씨의 지시를 받고 범행했다”고 진술한 것으로 알려졌다.

B 씨는 법원으로 가기 위해 유치장을 나오는 과정에서 취재진의 질문을 받았지만 답을 하지 않았다.

A 씨는 보통의 한국 사람처럼 우리말이 유창했지만, B 씨는 한국어를 전혀 구사하지 못하는 것으로 알려졌다.

A 씨는 지난달 말부터 이달 초까지 불법 소형 기지국 장비를 승합차에 싣고 다니면서 수도권 특정 지역 KT 이용자들의 휴대전화를 해킹해 모바일 상품권 구매, 교통카드 충전 등의 소액 결제를 한 혐의를 받고 있다. 적용된 혐의는 정보통신망법 위반(침해) 및 컴퓨터 등 사용 사기 혐의다.

B씨는 해당 소액 결제 건을 현금화한 혐의를 받는다. 적용 혐의는 컴퓨터 등 사용 사기 및 범죄수익 은닉규제법 위반 혐의다.

경찰은 지난 16일 인천국제공항과 서울시 영등포구에서 A 씨와 B 씨를 잇달아 붙잡았다.

경찰은 A 씨가 ‘윗선’이라고 밝힌 C 씨의 신원 확인 등 수사를 이어가고 있다.

앞서 지난달 말부터 서울 서남부와 인천 부평, 경기 광명, 부천, 과천 등에서 자신도 모르는 사이에서 휴대폰으로 소액결제가 이뤄졌다는 피해 신고가 잇따라 접수된 바 있다. 피해자들은 모두 통신사가 KT였다.

경찰이 집계한 피해 규모는 지난 15일 기준 200건에 피해금 1억2000여만원이지만, KT가 자체 파악한 규모는 278건(1억7000여만원)으로 차이를 보여 앞으로 더 늘어날 가능성이 있다.