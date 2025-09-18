[헤럴드경제=김성훈 기자] 샤오미, 로보락 등 국내에서 유통된 중국산 무선 청소기의 흡입력이 국산보다 크게 떨어지는 것으로 나타났다. 중국산은 흡입력 표시도 흡입력과 직접 관계없는 파스칼(Pa) 단위를 사용해 와트(W)로 표시하는 국산 등의 무선 청소기보다 성능이 우수한 것처럼 오인하게 했다.

한국소비자원은 한국산업기술시험원 무선 청소기 10종을 대상으로 최대흡입력을 시험평가하고, 제품별 표시·광고 내용을 검증한 결과를 공개했다.

흡입력 시험 결과 삼성전자·LG전자·다이슨 등 3종은 최대흡입력이 280와트 이상을 충족했다.

반면 중국산 로보락·샤오미·아이닉·아이룸·디베아·틴도우 등 6종의 최대흡입력은 58∼160와트에 그쳐 차이가 크게 벌어지는 것으로 확인됐다. 로보락은 72와트, 샤오미 제품은 82와트에 각각 그쳤다.

중국산은 흡입력 표시도 국제 표준을 따르지 않아 소비자들의 오인을 일으키고 있는 것으로 지적됐다. 국제표준(IEC) 흡입력 단위는 와트(W)다. 삼성전자·LG전자 제품은 이를 따르고 있다. 다이슨(말레이시아산)은 미국재료시험협회(ASTM) 표준에서 통용되는 단위인 에어와트(AW)로 흡입력을 표시한다.

반면 중국산 로보락·샤오미·아이닉·아이룸·디베아·틴도우 등 6종은 진공도 단위인 파스칼(Pa)을 최대 흡입력으로 표시·광고했다. 이처럼 흡입력을 와트가 아닌 파스칼로 표시하면 실제보다 훨씬 흡입력이 강력한 것으로 소비자가 오해할 수 있다는 지적이다. 와트로 표시할 경우 두 자리 혹은 세 자릿수지만, 파스칼로는 1만8000~4만8000으로 표시되기 때문이다.

소비자원은 “진공도는 흡입력을 이루는 1개 요소로 공기 유량은 없고 제품 내부 압력 상태만을 나타내는 물리량”이라며 “흡입력 단위로 (파스칼)을 사용하는 것은 부적절하다”고 설명했다.

드리미(중국산) 제품은 다이슨처럼 에어와트로 흡입력을 표시하는데, 표시된 수치(150)에 비해 실제 흡입력은 80% 수준인 121에 그쳤다.

국가기술표준원은 무선 청소기의 핵심 성능인 흡입력을 소비자가 통일된 단위인 와트(W)로 확인·비교할 수 있도록 내년 초까지 국제표준(IEC)이 반영된 국가표준(KS)의 제정을 완료할 계획이다.

소비자원은 무선 청소기 8개 수입 업체를 대상으로 흡입력 수치·단위 표시의 선제적인 개선을 권고했다.

소비자원은 한국에너지공단에 무선 청소기의 에너지소비효율 등급·청소 성능 등 의무 표시 지정 검토를 요청했다.