기본급 11만원 인상 등 가결

포스코 노사는 지난 17일 서울 강남구 포스코센터에서 이희근 사장, 김성호 노조위원장을 비롯한 노사 교섭위원들이 참석한 가운데 ‘2025년 임금 및 단체협약(임단협) 조인식’을 개최하고 공식 합의를 마무리했다고 18일 밝혔다.

이번 임단협 조인식은 지난 5일 잠정합의안 도출, 13일 조합원 찬반투표 가결을 거쳐 진행됐다.

올해 임단협은 노사 간 간격을 좁히기 위해 치열한 논쟁은 했지만, 관행처럼 이어져온 노사대립 과정 없이 무분규로 타결된 것이 특징이다.

임단협의 주요 내용은 ▷기본임금 11만원 인상 ▷철강경쟁력 강화 공헌금 250만원·우리사주 취득 지원금 400만원 ▷정부 민생회복 기조 동참, 지역 소상공인 상생 지원 등 K-노사문화 실천장려를 위한 지역사랑 상품권 50만원 ▷회사 성과와 직원 보상 연계 강화를 위한 PI제도 신설 ▷작업장 안전 강화를 위한 작업중지권 사용 확대 등이다.

포스코 관계자는 “올해 임단협은 최근 수년간 반복된 교섭결렬 선언, 파업 찬반투표 등 투쟁과 갈등 위주의 패턴을 깨고, 노사가 함께 상생과 신뢰를 통한 철강경쟁력 복원이라는 공동의 목표를 위해 한 뜻을 모은 결과”라고 말했다.

이어 “앞으로도 노사가 힘을 합쳐 현장 안전을 최우선으로 하면서, 세계 최고 수준의 품질과 기술력 등 미래경쟁력을 확보하기 위해 모든 역량을 집중하겠다”고 덧붙였다. 김성우 기자