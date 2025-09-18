23일 동시 상장…‘신정부 정책 수혜’ 공략

[헤럴드경제=신주희 기자] 신한자산운용이 ‘SOL 코리아고배당’과 ‘SOL 한국AI소프트웨어’를 상장한다.

18일 신한자산운용은 오는 23일 신정부 정책 수혜에 발맞춰 두 상품을 동시 상장한다고 밝혔다.

해당 상품은 신정부 국정운영 5개년 계획의 12대 중점 전략 과제 중 ‘코리아 프리미엄 실현’(자본시장 신뢰·주주환원 강화)과 ‘AI 산업·생태계 육성’기조를 반영해 기획됐다.

‘SOL 코리아고배당 ETF’는 국내 배당투자 환경 변화에 맞춰 배당 성장과 재무구조가 건강한 기업 중 예상배당수익률이 높은 20개 종목을 선정한 뒤 여기에 감액배당 실시 기업 및 자사주 매입 수익률이 우수한 기업들을 추가하여 총 30종목으로 포트폴리오를 구성했다.

신정부 들어 배당 투자 활성화를 위해 고배당 기업 (배당성향 40% 이상 또는 배당성향 25% 이상이면서 직년 3년 평균 대비 5% 이상 배당이 증가한 기업)에 대해 분리과세가 적용되고, 감액배당의 비과세 혜택이 일반주주들에게는 여전히 남아있는 점을 ETF 전략에 반영하였으며, 최근 상법개정안을 통해 자사주 소각 의무화 논의되고 있는 점 또한 전략에 녹여냈다.

특히 감액배당 실시 기업을 종목 선정의 주요한 기준으로 삼았다는 것이 단순 고배당 ETF와의 큰 차별화인데, 감액배당의 경우 비과세 해당으로 실질 ETF 분배금이 상승하는 효과를 누릴 수 있다는 장점이 있다.

포트폴리오 상위 종목에는 우리금융지주 ▷하나금융지주 ▷기아 ▷현대차 ▷신한지주 등이 포함된다. 전체 포트폴리오 중 배당소득 분리과세 혜택 기업 비중은 76%에 달하고 ▷한국금융지주 ▷현대엘리베이터 등 감액배당 실시 기업도 약 22%를 차지한다. 8월 말 기준 예상 배당수익률은 연 6.68%로, 안정성과 매력적인 현금흐름을 동시에 기대할 수 있다.

김정현 신한자산운용 ETF사업총괄은 “상법 개정, 배당소득 분리과세, 감액배당 등 정책 변화가 국내 배당투자의 매력도를 높이고 있다” 며 “SOL 코리아고배당 ETF는 최신 배당 트렌드를 반영해 투자자들의 실질 배당수익률 극대화와 함께 배당의 질과 지속가능성에 초점을 맞췄다” 고 설명했다.

‘SOL 한국AI소프트웨어 ETF’는 국내 AI 소프트웨어 기업에 집중 투자할 수 있는 최초의 ETF다. 정부가 12대 중점 전략 과제에서 ‘AI 3대 강국 도약’을 재확인하며 소버린 AI 개발, 공공·민간 AI 활용 확대, 25조 원 규모의 추가 재정 투입을 추진하고 있는 가운데 이에 발맞춰 향후 성장성이 기대되는 15개 핵심 기업을 담았다.

주요 구성종목으로는 카카오와 네이버가 전체 포트폴리오의 약 50%를 차지하고 ▷삼성에스디에스 ▷카카오페이 ▷LG씨엔에스 ▷더존비즈온 ▷셀바스AI ▷코난테크놀로지 ▷카페24 ▷폴라리스오피스 등이 포함된다.

김 총괄은 “1970년대 경부고속도로가 국가 경제 성장이 기반이 되었던 것처럼, 현 정부는 AI고속도로로 AI 기반을 닦아 AI 주권 경쟁에서 한국이 앞으로 나아가는 것에 초점을 맞추고 있다” 며, “정책 지원을 기반으로 성장 잠재력이 큰 국내 대표 AI소프트웨어 기업들에 주목할 필요가 있다”고 강조했다.