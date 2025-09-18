[헤럴드경제=민성기 기자] 전처와 잠자리를 가진데 이어 여직원에게도 추파를 던진 사실이 들통난 사실혼 관계 남편과 이혼하고 싶어 하는 여성의 사연이 공개됐다.

지난 16일 방송된 JTBC ‘사건반장’에 따르면 제보자인 50대 여성 A씨는 남편과 5년 연애 끝 함께 살게 됐다. 남편은 중학생 아들을 둔 이혼남이었는데, 아들의 반대로 사실혼 관계를 유지하기로 했다.

살림을 합친 뒤 A씨는 남편의 지갑 속에서 여자 사진을 발견했다. 남편은 “동생이 몇 년 전 죽어서 사진을 버릴 수 없었다”라고 변명했지만 사진 속 여성은 남편의 전처로 밝혀졌다. 남편은 “사진 넣어둔 걸 깜빡했는데 전처라고 하면 당신이 기분 나빠할 거 같아서 거짓말했다”고 해명했다.

그러나 이 사건으로 크게 다퉈 한 달 가까이 냉전이 이어졌다고 한다.

이 와중에 남편은 외박까지 했다. 그는 “그때부터 남편의 휴대전화를 매일 확인했고, 사흘째 되던 날 번호가 저장돼 있지 않은 한 여성의 메시지를 발견했다”고 밝혔다. 해당 여성은 ‘그날 일은 해프닝이었다. 괜히 문제 만들지 말자’고 했다.

알고 보니 이 여성은 남편의 전처였다. 남편은 술에 취해 전처와 하룻밤을 보낸 것이었다. 남편과 전처는 “아들 일 때문에 잠깐 만났다가 술을 마셨는데 실수로 한 번 그랬다”고 변명했다.

결국 A씨가 이별을 통보하자, 남편이 반지를 선물하며 프러포즈했다고 한다. A씨는 “아들이 성인 되면 그때 혼인신고 하자고 약속하더라. 파혼의 아픔을 겪고 싶지 않아 마지막으로 남편을 믿어보기로 했다”고 토로했다.

이후 A씨는 남편과 음식점 동업을 시작했지만, 남편이 40대 여직원에게 추파를 던지는 것을 보고 이혼을 결심했다.

사실혼 기간이 10년이라는 A씨는 “이제껏 얻은 재산인 집과 가게를 반반 나누자고 하니 남편이 ‘모두 내 거다. 욕심내면 갈기갈기 찢어버리겠다’라고 둔기를 들고 협박했다”며 “재산분할 가능할까”라고 조언을 구했다.

사연을 접한 양지열 변호사는 “단순 동거도 아니고 사실혼 관계이지 않냐. 설령 전업주부로 일했다고 할지라도 재산 분할에 있어서 상당 부분 인정될 것”이라고 봤다.

이어 “동업까지 했으니 충분히 재산 분할받을 수 있을 거로 보인다. 남편과 이혼하더라도 유책 사유가 남편에게 있을 가능성이 높아 위자료 역시 받을 수 있을 거다”라고 말했다.