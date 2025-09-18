‘디지털 자산 트레저리(DAT)’와 AI·로보틱스 집중 조명

[헤럴드경제=유동현 기자] 오는 23~24일 열리는 코리아 블록체인 위크(KBW2025)의 메인 컨퍼런스 ‘KBW2025: IMPACT’에서는 미국 정부 고위 인사와 글로벌 투자사, AI·로보틱스 혁신 기업들이 무대에 올라 Web3 산업의 최신 트렌드를 논의한다.

KBW를 설립·주최하고 있는 팩트블록은 17일 홈페이지를 통해 KBW2025: IMPACT의 세션별 아젠다를 공개했다. ‘수이 스테이지’와 ‘스테이블 스테이지’, ‘제로지(0G) 스테이지’, ‘비댁스 우리은행 인스티튜셔널 스테이지’ 등 총 4개의 무대가 마련되는 올해 KBW2025: IMPACT에는 키노트 스피치와 파이어사이드 챗(Fireside Chat), 패널 토론 등 130여 개 세션에서 300명 이상의 스피커가 참여한다.

눈길을 끄는 세션은 ‘아메리칸 비트코인: 채굴의 미래(American Bitcoin on the Future of Mining)’다. 이 자리에는 아메리칸 비트코인의 공동 창업자인 도널드 트럼프 주니어와 마이크 호가 참석한다. 도널드 트럼프 미국 대통령 일가를 중심으로 지난해 설립된 월드 리버티 파이낸셜의 공동 창업자인 잭 위트코프, 잭 폴크먼, 체이스 헤로가 참여해 진행하는 파이어사이드 챗도 준비돼 있다.

글로벌 가상자산 정책을 선도하는 미국 워싱턴의 목소리도 직접 들을 수 있다. ‘파이어사이드: 백악관 디지털자산위원회’(Fireside: The White House Council on Digital Assets)’에는 패트릭 위트 백악관 디지털자산 자문위원회 사무국장과 해리 정 부국장이 참석한다. ‘전 세계 암호화폐 정책은 왜 빠르게 변하고 있는가(Why Crypto Policy Around the World Is Rapidly Changing)’ 세션에는 캐롤라인 팜 미국 상품선물거래소(CFTC) 위원장 대행이 토론한다.

올해 키워드로 떠오른 DAT 관련 세션도 집중된다. 톰 리 비트마인 회장이 참여하는 파이어사이드 챗도 진행되며 마누엘 스토츠 톤 스트레티지(TON Strategy) 공동창립자가 진행하는 키노트 스피치도 준비돼 있다. ‘비트코인 트레저리 그 이후: 기관화되는 DAT(Beyond Bitcoin Treasuries: How DATs Are Going Institutional)’에서는 글로벌 VC와 상장사 CEO들이 기업 및 기관의 DAT 전략을 분석한다.

블록체인과 AI의 융합을 다루는 세션도 대거 포함됐다. 마이클 하인리히 제로지(0G) 랩스 공동창업자 겸 CEO는 파이어 사이드 챗을 통해 온체인 AI 인프라를 소개한다. 션 런 사하라AI 대표가 참여하는 ‘크립토 AI는 죽었는가? 하이프 이후 무엇이 살아남는가(Is Crypto AI Dead? What Survives After the Hype Cycle)’라는 세션도 진행된다.

‘에이전틱 AI의 부상(The Rise of Agentic AI)’ 세션에서는 맷 라이트 가이아 대표가 자율 AI 모델을 설명하고 ‘로봇. 온체인(Robots. Onchain.)’ 세션에서는 레너드 돌뢰히터 피크(peaq) 공동창업자가 온체인 로봇 사례를 공유한다.

문화 공연도 준비됐다. K-팝 아티스트 키라스(KIIRAS)가 양일간 오후 1시 30분 스테이블 스테이지에서 특별 공연을 펼쳐 글로벌 참가자들에게 한국 문화의 매력을 선보인다. 화려한 연사 라인업에 힘입어 KBW2025: IMPACT 티켓은 행사 일주일 전인 9월 16일 준비했던 티켓이 전량 매진되며 뜨거운 관심을 입증했다.

전선익 팩트블록 대표는 “KBW2025: IMPACT는 워싱턴의 정책 리더십과 서울의 기술 혁신을 연결하는 가교”라며 “AI와 블록체인이 만들어낼 Web3의 새로운 가능성을 논의하는 장이 될 것”이라고 말했다.