미 연준 0.25%p 금리 인하 투자자 차익실현 쏟아져

[헤럴드경제 도현정 기자]미국 중앙은행인 연방준비제도(Fed·연준)가 기준금리를 0.25%p 낮추자, 국제 금값이 하락했다.

로이터에 따르면 17일(현지시간) 런던금시장협회(LBMA)에서 금 현물 가격은 오후 7시 11분 기준 0.9% 하락한 온스당 3658.25달러다. 한때 3707.40달러까지 오르며 사상 최고치를 찍은 뒤 하락세로 돌아섰다.

이날 뉴욕상품거래소에서 12월 인도분 금 선물 가격은 전장보다 0.20% 내린 3717.80이었다. 로이터는 금속 트레이더 타이 웡의 말을 인용, 연준이 ‘위험 관리’(risk management)로 규정해 이번 금리 인하에 나서면서, 불확실성을 감지한 투자자들이 차익 실현에 나서 금 값이 하락했다고 분석했다.

금값은 지난달 말부터 연준의 기준금리 결정에 대한 전망이 분분한 와중에 연일 사상 최고치를 갈아치울 정도로 상승세를 탔다. 이날 도이치뱅크는 오는 2026년 금 가격 전망치를 온스당 3700달러에서 4000달러로 상향 조정했다.