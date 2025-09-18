20일 광화문광장서 개최…신도회 70주년 기념

[헤럴드경제=김현경 기자] 대한불교조계종 중앙신도회가 창립 70주년을 맞아 대중과 함께하는 선명상 축제를 연다.

사단법인 날마다 좋은날은 오는 20일 서울 광화문광장에서 ‘시민과 함께하는 행복바라미 선명상 페스타’를 개최한다.

행사는 이날 오후 1시부터 광화문광장 북측광장 일대에서 진행된다. 육조마당을 중심으로 ▷싱잉볼 테라피 ▷움직이는 명상 요가 체험 ▷마음이 머무는 핸드팬 명상 ▷차와 마음 나누기 다도 명상 등 체험 프로그램이 펼쳐진다. 이 밖에 ▷릴레이 선명상 ▷손글씨(사경) 명상 ▷만다라키링 만들기 ▷연꽃 만들기 등 체험 부스도 운영된다.

본행사는 오후 2시 50분부터 북측광장 무대에서 진행되며, 중앙신도회 창립 70주년을 축하하는 한복 패션쇼가 식전 행사로 진행된다. 패션쇼에선 100여 명의 불자와 시민이 직접 모델로 참여해 한복의 아름다움을 알리는 동시에 불교적 퍼포먼스와 어우러진 무대를 선보일 예정이다.

이어 오프닝 공연으로 박칼린 감독이 연출한 뮤지컬 ‘리파카 무량’이 분위기를 고조시킨다. 석공 ‘무량’이 험난한 수행의 길을 걸으며 최고의 석공 장인이 되기까지의 여정을 보여주는 뮤지컬이 20분 가량의 공연으로 재탄생할 예정이다.

이후 ▷내빈 소개 ▷개회사 ▷축사 등이 진행된다. 이어 총무원장 스님과 함께하는 선명상 실참, 전국 불자 실천 다짐 퍼포먼스 등을 통해 현대인의 정신 문명을 선도하는 데 있어 불자들의 역할을 새롭게 도모할 계획이다.

오후 5시부터는 ‘2025 세계일화 국제불교영화제 폐막식’이 열리며, 오후 7시부터 조계사 마당에서 폐막작 ‘문경’ 상영과 함께 감독, 배우와의 만남이 진행된다.

정원주 중앙신도회장은 “이번 광화문광장 행사는 중앙신도회 생일잔치로 불자뿐 아니라 많은 시민과 함께 축하하고 즐길 수 있는 계기를 마련하고자 준비했다”며 “한국불교가 현대인의 정신 문명을 책임질 수 있도록 불자들이 역할이 중요한 만큼, 신도회가 앞장서 선명상 대중화를 선도하고자 한다”고 밝혔다.