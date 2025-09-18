[헤럴드경제(부산)=홍윤 기자] 부산시는 18일 2차 민생회복 소비쿠폰을 부산 지역화폐 ‘동백전’으로 신청해 사용하는 시민을 대상으로 경품 추첨 이벤트를 실시한다고 밝혔다.

이번 이벤트는 민생회복 소비쿠폰을 동백전으로 받아 결제하면 자동으로 응모되는 방식으로 진행된다. 이벤트 기간은 오는 22일부터 다음 달 31일까지다.

당첨자는 ▷1등 5만원(10명) ▷2등 3만원(100명) ▷3등 5000원(2만 명)의 동백전 정책 지원금을 받는다.

당첨 결과는 11월 중 부산이즈굿 동백전 앱, 부산이즈굿 동백전 홈페이지에서 발표할 예정이다. 자세한 사항은 동백전 앱을 참고하거나 시 중소상공인지원과로 문의하면 된다.

한편 부산시는 동백전으로 ‘민생회복 소비쿠폰’을 신청하는 이용자를 대상으로 경품 이벤트 외에도 다양한 혜택을 제공한다. 동백전 체크카드 이용 시 전월 사용 실적에 따라 전통시장 2% 할인 등 다양한 혜택을 받을 수 있다. 단 이 경우 캐시백은 적용되지 않는다.

또한 공공 배달앱 ‘땡겨요’에서 동백전 ‘앱 결제’가 가능해 편리하게 이용할 수 있다.