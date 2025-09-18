“보유 자산 확인 및 입출금 한도 상향 신청까지 가능”

[헤럴드경제=유동현 기자] 코빗은 ‘신한SOL뱅크’ 앱 내 가상자산 메뉴에서 코빗 계정과 보유 자산을 연동할 수 있는 기능과 입출금 한도 상향 신청 서비스를 보였다고 18일 밝혔다.

이번 서비스는 지난 7월 신한은행 SOL뱅크 앱에 제공한 가상자산 시세 및 콘텐츠 서비스의 확대 개편 버전이다. 사용자는 신한SOL뱅크 앱의 가상자산 메뉴에서 ‘코빗 가상자산 연결하기’를 통해 코빗 계정을 연동할 수 있다. 연동이 완료되면 코빗에 보유 중인 가상자산 총액과 현황을 한눈에 확인할 수 있다.

‘입출금 한도 상향하기’ 메뉴에서는 조건 충족 여부를 확인하고, 절차에 따라 신청을 진행할 수 있는 편의 기능도 제공한다.

연동 서비스 출시를 기념해, 신한은행은 코빗 자산을 연동한 고객을 대상으로 이벤트를 진행한다. 이날부터 10월 15일까지 신한SOL 뱅크 앱에서 ‘가상자산 연결’을 완료하고 30만 원 이상을 거래한 회원 선착순 1000명에게 5000 KRW를 지급한다.

이정우 코빗 최고기술책임자(CTO)는 “신한은행과의 협업을 통해 고객이 금융 생활 속에서 자연스럽게 가상자산을 확인하고 관리할 수 있는 환경을 마련했다”며 “앞으로도 신한은행과의 시너지를 통해 더욱 다양한 연계 기능을 제공해 나갈 것”이라고 말했다.