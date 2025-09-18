18일 오후 6시 삼성자산운용 유튜브 라이브

[헤럴드경제=유동현 기자] 삼성자산운용은 ‘지난밤 미국 금리인하! 오늘밤 Kodex 투자전략’이라는 주제로 긴급 웹세미나를 개최한다고 18일 밝혔다.

이날 오후 6시에 삼성자산운용 공식 유튜브 채널에서 라이브로 진행되는 이번 웹세미나는 미국 연준의 금리 인하 발표 이후 투자자들이 가장 궁금해하는 핵심 내용을 신속하게 분석해 전달할 예정이다.

FOMC의 기준금리 결정은 ‘달러’ 가격을 비롯해 주식, 채권, 원자재, 환율 등 모든 자산 가격에 가장 큰 영향을 미치는 글로벌 최대 이벤트다. 이번 웹세미나는 FOMC의 기준금리 인하 뿐 아니라, 향후 연준의 통화정책 방향성에 대한 깊이 있는 해석을 제공하며 투자자들이 시장 변화에 기민하게 대응할 수 있도록 돕고자 마련했다.

웹세미나에서는 ▷FOMC 결과 심층 분석 및 향후 정책 방향 ▷글로벌 시장 파급 효과 및 시장 반응 ▷KODEX를 활용한 투자 전략 등 실전에 바로 적용할 수 있는 투자 정보들을 제공한다. 특히 제롬 파월 연준 의장의 발언과 성명서에 담긴 핵심 키워드야 말로 시장의 미래를 읽는 가장 중요한 단서로, 시장 변화에 대응할 수 있도록 심도 깊은 혜안을 투자자들에게 제시할 예정이다.

안정진 삼성자산운용 ETF컨설팅팀장은 “투자자들이 반드시 짚고 넘어가야 할 미국 기준금리 결정 및 연준의 향후 통화 정책 방향을 중심으로, 투자자들에게 ETF 투자 방향성을 제시하는 데 중점을 둘 것”이라고 말했다.

경품 이벤트도 진행된다. 방송 종료 전 설문조사에 참여한 시청자들을 대상으로 추첨을 통해 삼성 갤럭시탭S11(1명), 순금 골드바 1돈(1명), 스타벅스 아메리카노 커피 쿠폰(100명)을 제공한다.