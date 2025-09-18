지역 내 중학생 2000명 대상, 진로‧직업 탐색의 소중한 자리 마련 3개 테마, 총 49개 체험 부스 운영... 다양한 분야 진로 체험 기회

[헤럴드경제=박종일 선임기자] 중랑구(구청장 류경기)는 9월 18일 오전 9시부터 오후 4시까지 용마폭포공원 다목적광장에서 ‘2025 중랑드림하이 진로박람회’를 개최한다.

이번 행사는 중랑구가 주최, 중랑구 방정환교육지원센터와 중랑진로직업체험지원센터가 공동 주관, 중학생 2000여 명과 학부모, 교원, 지역사회 관계자들이 참여한다.

2025 중랑청소년 진로박람회는 ‘미래를 향해, Dream High’를 주제로 개최, ▲디자인·예술·방송미디어 ▲보건·의료·안전 ▲신산업·미래직업 등 3개 분야에서 총 49개의 체험 부스를 운영한다. 이를 통해 청소년들이 다양한 직업 세계를 직접 경험하며 스스로 진로를 탐색할 수 있는 기회를 제공한다.

특히 AI·IT 신기술과 드론 레이스, 미디어 체험, 중랑 한의사회 및 환경교육센터, 우드 트럭 공예 등 다양한 분야의 부스가 마련되어 있어 눈길을 끈다.

또 지역 내 학교 진로교사와 방정환교육지원센터 코칭단이 간이 진로검사와 상담을 함께 진행해 학생들의 진로 설계를 돕는다. 행사를 통해 청소년들은 현재의 다양한 직업군뿐 아니라 쉽게 접하기 어려운 미래 신산업 직업군까지 체험하며 적성을 탐색하고 진로를 설계할 수 있는 의미 있는 기회의 장이 될 것으로 기대된다.

류경기 중랑구청장은 “이번 박람회가 청소년들이 자신의 꿈과 적성을 발견하는 소중한 기회가 되기를 바란다”며 “학부모와 지역사회가 함께 청소년 진로 교육에 관심을 갖고 협력하는 뜻깊은 자리가 되길 기대한다”고 말했다.