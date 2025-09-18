‘마스’(MAAS, Market Analysis Automation System) 가격 경쟁력 진단하고 적정 판매가 제시

[헤럴드경제=고은결 기자] 에쓰오일(S-OIL)은 국내 최초로 인공지능(AI)과 빅데이터 기반 주유소 판매 분석 시스템 ‘마스’(MAAS, Market Analysis Automation System)를 도입했다고 18일 밝혔다.

마스는 주유소 운영에 필요한 데이터를 분석해 전략을 제시하는 통합 솔루션이다. 유가 변동성과 치열한 가격 경쟁 속으로 어려움을 겪는 업계에 새로운 해법이 될 것이란 설명이다.

기존에는 운영인의 경험과 직관에 의존하던 방식에서 벗어나, 데이터 기반의 합리적 의사결정과 효율적 관리가 가능해진다.

시스템은 인근 주유소 가격, 고객 유입·유출 흐름, 경쟁 환경 등을 비교·분석해 가격 경쟁력을 진단하고 적정 판매가를 제시한다. 고객 데이터 분석 기능을 활용하면 방문 주기, 시간대, 주유량 등 다양한 정보를 세분화해 맞춤형 마케팅 전략도 수립할 수 있다. 지역·상권별 성장성 분석 기능은 기존 주유소 경쟁력 강화뿐 아니라 신규 입지 검토에도 활용할 수 있는 인사이트를 제공한다.

지난 6월 시스템 최초 도입 이후 3개월 만에 현장에서는 긍정적 변화가 나타나고 있다. 한 주유소 운영인은 “급변하는 유가와 경쟁 심화로 어려움이 많았지만, 이 시스템을 통해 판매 증대와 가격 책정에 대한 솔루션을 얻어 전략 수립에 도움이 됐다”고 말했다.

에쓰오일 내부 영업 현장에서도 실시간 판매량·상권·고객 데이터를 기반으로 거래처별 최적 제안을 제공해 신뢰도와 대응 속도를 높이는 등 효과를 체감하고 있다.

에쓰오일은 마스를 단순 영업 지원 도구를 넘어 업계 전반의 영업 환경을 혁신하는 데이터 플랫폼으로 발전시킬 계획이다. 현장 의견을 적극 반영해 데이터 정합성을 높이고 분석 알고리즘을 고도화해 시스템 완성도를 높일 방침이다. 향후에는 개별 주유소의 경쟁력 강화뿐 아니라 지역 단위 시장 분석, 신규 입지 전략 수립까지 폭넓게 활용될 것으로 기대된다.