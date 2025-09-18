One UI 기반 ‘갤럭시 AI’로 최적화된 AI 제공 전작 대비 얇고 가벼워진 디자인…가격은 유지 탭 S11, 새로운 S펜으로 사용 경험 높여

[헤럴드경제=권제인 기자] 삼성전자가 오는 19일 가성비와 강력한 인공지능(AI) 성능을 모두 갖춘 ‘갤럭시 S25 FE’를 국내 출시한다고 18일 밝혔다. 갤럭시 S25 FE는 100만원 이하의 저렴한 가격에 사용자 맞춤형 AI 기능을 제공하는 것이 특징이다.

‘갤럭시 탭 S11 시리즈’, ‘갤럭시 버즈3 FE’도 함께 출시된다. 갤럭시 탭 S11 시리즈는 대화면으로 AI 사용성을 극대화해 사용자의 생산성을 끌어올린다.

▶갤S25 FE, 최신 ‘One UI 8’ 기반 AI 기능 제공 =갤럭시 S25 FE는 ‘원(One) UI 8’을 탑재해 사용자에게 ‘갤럭시 AI’ 경험을 제공한다. 특히 사용자의 위치∙시간∙사용 습관을 바탕으로 맞춤형 정보를 추천해주는 ‘나우 브리프’ 등 개인화된 AI 기능을 지원한다.

또, 영상 감상 중 실시간으로 노이즈를 줄여주고, 편집 중에는 소음 등을 선택적으로 조절할 수 있는 ‘오디오 지우개’, 모르는 번호와 통화를 할 경우 AI 기반으로 보이스피싱 의심 여부를 실시간으로 탐지해 사용자에게 알림을 알려주는 ‘보이스 피싱 의심 전화 알림’과 같은 다양한 AI 기능도 지원한다.

갤럭시 S25 FE는 6.7형 120㎐ ‘다이내믹 AMOLED 2X 디스플레이’를 탑재해 더욱 뛰어난 콘텐츠 시청 경험을 제공한다. 고사양 칩셋과 전작 대비 약 10% 이상 커진 베이퍼 챔버, 4900mAh의 대용량 배터리로 강력한 성능과 장시간 안정적인 사용을 지원한다.

두께 7.4㎜, 무게 190g의 얇고 가벼워진 갤럭시 S25 FE는 네이비, 아이스블루, 화이트, 제트블랙 등 4가지 색상에 256GB 단일 용량으로 출시되며, 가격은 94만6000원이다.

▶탭 S11, 대화면으로 AI 사용성 극대화=갤럭시 탭 S11 시리즈는 대화면에 최적화된 최신 ‘갤럭시 AI’와 ‘제미나이’, 고성능 칩셋을 탑재해 보다 향상된 생산성을 제공한다. 사용자는 ‘멀티윈도우’ 기능을 통해 스크린에 최대 3개의 앱을 띄우고, AI 기능까지 활용하면 다양한 작업을 효율적으로 수행할 수 있다.

예를 들어 직장인의 경우 회의 내용을 ‘갤럭시 AI’를 통해 텍스트 변환과 요약을 하고, 회의 자료와 ‘삼성 노트’를 한 화면에 실행해 회의록 작성에 도움을 받을 수 있다. 학생의 경우는 ‘제미나이 라이브’ 화면 공유 기능을 실행해 수학 문제 풀이를 확인한 후, 인터넷 강의와 ‘삼성 노트’를 동시에 띄워 학습에 활용할 수 있다.

갤럭시 탭 S11 울트라의 두께는 5.1㎜로 역대 갤럭시 탭 시리즈 중 가장 얇은 슬림 디자인이 적용돼 휴대성이 강화됐다. 육각형으로 새롭게 디자인된 S펜은 그립감이 개선됐으며, 원뿔 형태의 펜촉은 자연스러운 필기 경험을 제공한다.

‘갤럭시 탭 S11 시리즈’의 대용량 배터리는 안정적인 작업을 지원한다. ‘갤럭시 탭 S11 울트라’는 영상 재생 기준 최대 23시간, ‘갤럭시 탭 S11’은 최대 18시간까지 사용할 수 있다.

‘갤럭시 탭 S11 시리즈’의 가격은 스토리지 등 세부 사양에 따라 각각 ‘갤럭시 탭 S11 울트라’는 159만8300원에서 240만6800원, ‘갤럭시 탭 S11’은 99만8800원에서 147만7300원이다.

▶스피커 키운 버즈3 FE…스마트폰 없이도 AI 호출=갤럭시 버즈3 FE는 강화된 ‘액티브 노이즈 캔슬링’ 기능과 전작 대비 더욱 커진 스피커를 적용해 풍부한 사운드 경험을 제공한다. 갤럭시 버즈3 FE는 블랙과 그레이 2가지 색상으로 출시되며, 출고가는 15만9000원이다.

또한, 다양한 AI 기능도 지원한다. 스마트폰을 꺼내지 않고도 ‘제미나이’를 호출해 일정이나 메시지 확인 등이 가능하다. 사용자는 갤럭시 스마트폰과 연결한 후 ‘실시간 통역’ 기능을 활용해 외국어 콘텐츠를 사용자의 언어로 들을 수 있고, 외국인과 대화하는 상황에서도 도움을 받을 수 있다.

정호진 삼성전자 한국총괄 부사장은 “새롭게 출시하는 세 제품 모두 향상된 성능과 뛰어난 ‘갤럭시 AI’를 바탕으로 일상 속 창의성과 생산성을 높여줄 것”이라며 “앞으로도 소비자들의 다양한 니즈를 고려해 보다 편리한 ‘갤럭시 AI’ 사용 경험을 제공할 수 있도록 노력할 것”이라고 전했다.