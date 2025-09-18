‘2025 한국문학포럼’ 개최…작가·교수·평론가 등 참석 2027년 개관 ‘국립한국문학관’ 운영 방안 모색

[헤럴드경제=김현경 기자] 문학계 인사들이 모여 한국문학의 정체성과 역할을 논의하는 자리가 마련된다.

문화체육관광부와 국립한국문학관은 18일 오후 3시 서울 은평구 이호철 북콘서트홀에서 ‘2025 한국문학포럼’을 개최한다.

이번 포럼에서는 현재 문학계에서 활동하고 있는 교수, 시인, 평론가들이 ‘한국문학의 범위와 정체성’을 논의하고, 국립한국문학관의 전시 콘텐츠와 운영 방안을 모색한다.

먼저 설성경 연세대 명예교수는 ‘전시모델로 제시하는 한국문학의 범위와 정체성’을 주제로 문학관이 구현해야 할 한국문학의 정체성을 발표한다. 장석주 시인은 ‘한국문학 작가의 신원과 정체성’을 주제로 한국 근현대문학사의 주요 작가와 작품을 일별하고 문학사의 흐름을 조망한다. 최진석 평론가는 ‘대화하는 경계들–한국문학관이 꿈꾸는 세계문학의 지도’를 주제로 세계문학이라는 ‘타자’를 거울삼아 한국문학의 특징을 새롭게 살펴본다.

이어 종합토론에서는 최외득 한국문인협회 사무총장과 송경동 한국작가회의 사무총장, 신준봉 중앙일보 논설위원, 홍용희 문학비평가, 안웅선 시인이 토론자로 나서 문학관의 전시 콘텐츠와 운영 방안을 심층적으로 논의한다.

문학에 관심 있는 사람은 누구나 온라인 사전 신청을 통해 포럼에 참석할 수 있다. 또한 이번 포럼은 국립한국문학관 유튜브 채널에서 생중계된다.

문체부 정책 담당자는 “이번 포럼을 통해 2027년 상반기에 개관할 예정인 국립한국문학관이 문인과 국민이 주인이 될 수 있는 전시 콘텐츠와 운영 방안을 마련할 수 있도록 지원하겠다”고 밝혔다.