7년 만에 제조안전본부장으로

[헤럴드경제=정석준 기자] 오뚜기가 이춘원 전 오뚜기냉동식품 대표를 본사 전무로 복귀시켰다.

18일 업계에 따르면 오뚜기는 이달 1일 오뚜기냉동식품 대표를 지낸 이 전무를 제조안전본부장에 임명했다. 그는 2017년부터 냉동식품 사업을 맡아 공장 리빌딩을 주도하는 등 ‘제조 전문가’로 인정 받았다.

이 전무가 복귀한 것은 7년 만이다. 그는 오뚜기냉동식품 대표 재임 시절 매출을 2017년 532억원에서 2024년 734억원으로 끌어올렸다. 오뚜기는 이 전무를 앞세워 안양 스마트팩토리 고도화, 울산 글로벌 물류센터, 북미 생산 거점 구축 등 대형 프로젝트에 속도를 낼 계획이다.

오뚜기는 경기도 안양공장에 157억원을 투자해 노후 건물을 도시형 신공장으로 교체하고 있다. 또 2023년 미국에 설립한 생산법인 ‘오뚜기 푸드 아메리카’를 통해 2027년까지 라면·소스·간편식 생산 공장을 가동할 계획이다. 현지 생산으로 관세 장벽을 피하고 물류 효율과 가격 경쟁력을 높이기 위해서다.

오뚜기 관계자는 “생산 전반의 전문성을 갖춘 인사를 제조 기반 프로젝트에 해당하는 보직에 배치했다”고 말했다.

한편 오뚜기냉동 대표에는 이용갑 전 오뚜기 냉동 연구소장이 선임됐다. 이 대표는 오뚜기 중앙연구소와 오뚜기냉동 연구소장을 거친 연구·개발 전문가다.