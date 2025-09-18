[헤럴드경제=양대근 기자] 국내 1위 자동차용품 전문기업 불스원의 프리미엄 디테일링 브랜드 ‘루나틱폴리시’가 초고성능 프리미엄 고체왁스 ‘쉬팅스타’를 새롭게 출시한다고 18일 밝혔다.

루나틱폴리시가 이번에 새롭게 선보이는 고체왁스 ‘쉬팅스타’는 물이 닿는 순간 0.1초 만에 흔적 없이 튕겨 나가는 압도적인 쉬팅감과 발수 기능은 물론, 실크처럼 부드러운 슬릭감까지 완벽에 가까운 성능을 구현한 초고성능 왁스 코팅 제품으로, 기존 제품과 확연하게 차별화된 퍼포먼스를 구현한다.

특히 고급 기능성 실리콘 성분인 PDMS와 불스원의 첨단 배합 기술을 적용해 한 번의 시공만으로도 탁월한 물방울 이탈 성능과 오염 방지 효과를 체감할 수 있다. 더불어 최고 수준의 방오 성능을 갖춰 각종 오염물로부터 도장면을 보호하며 차량을 항상 최상의 컨디션으로 유지해준다.

디테일링에 처음 입문하는 초보자도 사용할 수 있도록 작업 편의성 또한 대폭 향상됐다. 크림처럼 부드러운 발림성으로 왁스를 손쉽게 도포할 수 있으며, 기존 고체왁스의 단점으로 꼽혔던 뻑뻑한 버핑 과정을 획기적으로 개선해 잔사 없이 깔끔한 마무리가 가능해 누구나 손쉽게 전문가 수준의 결과물을 얻을 수 있다.

또한 한 번 시공으로 최대 3개월 이상 지속되는 강력한 내구성을 자랑하며, 시원한 아이스 라벤더 컬러와 청량하고 상쾌한 아쿠아블루 향을 통해 감성적인 디테일링 경험을 선사한다.

루나틱폴리시 ‘쉬팅스타’는 불스원 공식 온라인몰 ‘불스원몰’과 네이버 스마트스토어 및 각종 오픈 마켓에서 만나볼 수 있으며, 시공 후에도 간편하게 보관할 수 있도록 고급스러운 디자인의 전용 가죽 케이스도 함께 증정한다.

불스원 서피스케어 김현정 팀장은 “’쉬팅스타’는 최상의 쉬팅 성능과 퍼포먼스를 원하는 디테일링 매니아부터, 쉽고 간편하게 차량을 관리하고자 하는 일반 오너까지 모두를 만족시키기 위해 개발한 제품”이라며 “가장 빛나는 별똥별이라는 이름에 걸맞게 국내 디테일링 시장의 판도를 바꾸는 대표 제품으로 자리매김할 것”이라고 전했다.