봉사‧효행‧교육‧생활체육‧지역사회발전‧안전‧상호문화 등 10개 부문 26일 구로G페스티벌 개막식에서 시상 예정

[헤럴드경제=박종일 선임기자]구로구(구청장 장인홍)가 ‘제35회 구로구민상’ 수상자 21명을 최종 선정했다.

‘구로구민상’은 구가 매년 구정과 지역사회 발전을 위해 헌신‧봉사하는 구민을 선정해 수여하는 상으로, 지난 1991년 처음 제정돼 올해로 35회를 맞이했다.

구는 수상자 선정을 위해 6월 30일부터 8월 8일까지 후보자를 공개 모집했으며, 9월 2일 구로구 공적심사위원원회를 열고 최종 수상자를 확정했다.

수상자는 분야별로 △봉사(조정현, 김문희, 김효림, 송종숙, 이선주, 최옥자) △효행(김경자) △교육(최경환) △생활체육(김홍주) △지역사회발전(손해영, 정주언, 전윤자, 장예선, 김성수, 송미남) △안전(김정선) △경제발전(정진기) △환경(김희선, 조광호) △상호문화(유인상) △평화·통일(김경숙) 등 10개 부문 21명이다.

이번에 선정된 수상자에 대한 시상은 9월 26일 오후 7시 구로G페스티벌 개막식에서 진행될 예정이다.

구는 이번 구로구민상 수상자들의 모범적인 활동이 지역사회에 귀감이 될 것으로 기대하며, 앞으로도 다양한 분야에서 공적을 세운 구민을 지속적으로 발굴해 모두가 함께 성장하는 구로를 만들어 나갈 계획이다.

기타 자세한 사항은 구로구청 누리집에서 확인하거나 자치행정과로 문의하면 된다.

장인홍 구로구청장은 “지역 곳곳에서 헌신과 봉사를 실천해 온 구민 여러분이 구로의 자랑”이라며 “앞으로도 구민 모두가 행복한 도시를 만들기 위해 함께 노력하겠다”고 말했다.