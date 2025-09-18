14개 동별 직능단체 회원 10~15명 구성... 재난 현장 긴급 투입, 상황별 복구 활동

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 도봉구(구청장 오언석)가 수방제설 상황 시 즉시 가동되는 공공‧민간 협력 안전망을 구축했다.

구는 이달부터 집중호우, 겨울철 강설 등 재난 발생 시 수방제설 긴급봉사단을 구성‧운영한다고 밝혔다.

봉사단은 14개 동별로 직능단체 회원 10~15명 내외로 구성됐다. 지역 상황을 잘 아는 주민들로 꾸려 현장 대응력을 높였다.

긴급재난 상황 발생 시 봉사단은 현장으로 신속하게 출동한다. 현장에서 위험 요소와 피해 규모를 파악하고 동주민센터 또는 구청으로 즉시 보고한다.

집중호우 시에는 공무원과 함께 빗물받이 정화작업, 양수기 지원, 잔재물 제거 등 피해 복구 활동을 전개한다.

강설 시에는 좁은 골목길, 고령자 거주 지역, 어린이 통학로, 경사로 등 제설 취약구간을 중심으로 제설 활동을 실시한다.

봉사단은 “동네를 가장 잘 아는 주민의 눈과 빠른 제보가 최고의 안전 장비”라고 말한다. 구는 봉사단의 상시 운영과 함께 민‧관 협력망을 더욱 촘촘히 한다는 계획이다.

오언석 도봉구청장은 “재난 대응의 핵심은 속도와 협업이다. 수방·제설 긴급 봉사단을 중심으로 골든타임을 지키고, 피해 최소화를 위해 동네 단위 안전망을 더 세밀히 만들겠다”고 말했다.