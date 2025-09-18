FT “중국 전용 저사양 ‘RTX6000D’의 테스트·주문 중단 통보” 영국 방문 동행 젠슨 황 “트럼프와 이 문제 얘기할 수도”

[헤럴드경제=도현정 기자]중국이 자국 기업에 엔비디아의 칩 구매를 금지한 것으로 전해졌다. 트럼프 미국 대통령의 영국 국빈방문에 동행중인 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)는 “이에 실망했다”며 “트럼프 대통령과 이 문제에 대해 얘기할 수도 있다” 전했다.

영국 파이낸셜타임스(FT)는 소식통 3명을 인용, 17일(현지시간) 이 같이 보도했다. 이에 따르면 중국 인터넷정보판공실(CAC)은 이번주에 바이트댄스, 알리바바 등 자국 기업에 엔비디아의 중국 전용 신형 저사양 칩인 ‘RTX6000D’의 테스트와 주문을 중단하라고 통보했다.

해당 기업 중 몇 곳은 RTX 6000D 수만개를 주문하겠다고 밝혔고 엔비디아 서버 공급업체들과 칩 테스트, 검증 작업을 시작한 상태였다. CAC의 지시 이후 해당 기업들은 관련 작업을 중단했다고 전해진다.

중국 정부는 지난달 자국 기업들을 상대로 엔비디아의 또 다른 중국 전용 인공지능(AI) 칩인 H20에 대해 구매 제한을 요청하기도 했다. 특히 국영기업이나 국가 안보 관련 업무를 맡고 있는 민간기업은 H20을 사용하지 말라는 뜻을 분명히 했다. 이번 RTX6000D에 대해서는 테스트 작업부터 중단할 것을 요구, H20보다 더 강도높은 조처를 한 것으로 풀이된다.

이는 중국 기업들의 엔비디아 의존도를 낮춰 자체 칩 공급망을 확보하겠다는 전략으로 보인다. 미국과의 AI 경쟁에서 경쟁력을 갖추도록 하려는 것이다. 중국 기업들도 당국의 의지를 읽고, 엔비디아 공급 재개보다 국내 시스템 구축으로 눈을 돌리고 있다는 전언이 나온다.

이 같은 조치에 따라 RTX 6000D는 고객사로부터 외면받고 있다. 로이터에 따르면 샘플 시험에서 이 칩은 성능 면에서 RTX 5090보다 떨어지는 것으로 나타났다. 중국 기업들도 RTX 6000D보다는 AI 학습까지 가능한 고성능 칩인 H20에 더 관심이 크다는 후문이다.

트럼프 미국 대통령의 영국 국빈방문에 동행중인 젠슨 황 엔비디아 CEO는 이 같은 소식에 실망했다는 반응이다. AP, AFP 등에 따르면 그는 “지금 보고 있는 일에 실망스럽지만 미국과 중국 사이에는 다뤄야 할 더 큰 의제들이 있다”며 “이에 대해 인내심을 갖고 있다”고 말했다. 그는 윈저성 국빈만찬을 두고 “대통령이 아마도 내게 이에 대해 물어볼 것 같다. 비슷한 말을 할 것 같다”고 전했다.

한편, H20은 지난 4월 트럼프 행정부의 수출통제 강화로 수출이 금지됐다가 7월 미중 무역협상 과정에서 수출 재개가 허용됐다. 엔비디아는 수출 승인의 대가로 미국 정부에 대중국 수출 매출액의 15%를 납부하기로 합의했는데, 실제 칩이 출하된 바는 없어 이에 대한 규정도 확실히 마무리짓지 못했다.