민주 “경제 지표 호조·확장재정 필요”…국힘은 “양질 일자리 감소” “前정부 때 경제환경 악화”·“文정부 얘기냐”…의원들간 고성도

[헤럴드경제=정목희 기자] 여야는 17일 국회에서 사흘째 열린 대정부질문에서 소비쿠폰, 노란봉투법(노동조합 및 노동관계조정법 2·3조 개정안), 부동산 대책 등 이재명 정부 핵심 경제정책을 두고 정반대 평가를 내놨다.

더불어민주당은 코스피 지수가 연일 사상 최고치를 경신하는 등 경제 지표가 호조를 보이고 있다며 긍정적으로 평가했다. 반면 국민의힘은 규제와 지원 정책이 기업 활동을 위축시키고 양질의 일자리 창출을 막고 있다고 비판했다.

민주당 이언주 의원은 “출범 100일 만에 대한민국이 정상 궤도에 진입하며 코스피가 연일 최고치를 기록하고 있다”며 “예산 교부에 그쳤던 과거 재정 역할을 넘어서 국가가 전략적 투자자로 나서야 한다”고 주장했다. 이는 이재명 정부의 확장 재정 기조를 뒷받침하는 발언이다.

같은 당 권칠승 의원도 정부가 미국과 협의 중인 3500억 달러 규모 대미 투자에 대해 “지난해 미국 투자 잔액과 경상수지 흑자 규모를 고려하면 비현실적인 수준은 아니다”라며 힘을 실었다.

반면 국민의힘 김상훈 의원은 “기업들이 코리아 엑소더스를 고민할 수밖에 없는 현실을 직시해야 한다”며 “노란봉투법으로 기업의 손에는 쇠사슬을, 노조의 손에는 쇠망치를 쥐여줬다”고 비판했다. 그는 “올 상반기 해외 신규 법인 설립이 63% 급증했다”며 “청년 일자리를 어떻게 만들겠느냐”고 따져 물었다.

국민의힘 조은희 의원은 부동산 정책을 겨냥해 “문재인 정권의 실패한 정책 시즌2”라며 “서울시와 경기도 등 핵심 지방정부와 협의 없이 대책을 발표했다”고 지적했다. 김윤덕 국토교통부 장관을 향해 “디테일이 부족하다”, “정책 태그 바꾸기 아니냐”고 몰아세우기도 했다.

대정부질문 과정에서는 여야 간 고성이 오가며 긴장감이 높아졌다. 김상훈 의원이 “기업 환경 악화로 해외 이전이 늘고 있다”고 발언하자 민주당 최민희 의원이 “전 정부 때 그런 것”이라고 맞받아쳤고, 이어 윤석열 전 정부의 책임을 거론한 총리 발언에 민주당 의원들이 박수를 치자 국민의힘 김은혜 의원이 “자중하라”고 제지하는 등 공방이 이어졌다.