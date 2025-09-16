19일 제1차 금융대전환 회의 예정 금융·기업 협회 주요 관계자 참여 생산적 금융, 국민성장펀드 세부안 은행권 요구한 위험가중치 개선 방안 발표

[헤럴드경제=서지연·김벼리 기자] 이억원 금융위원장과 이찬진 금융감독원장이 취임 후 처음로 회동하는 자리가 추진된다. 오는 19일 금융·기업인 주요 관계자가 참석한 가운데 생산적 금융 대전환 추진 방향을 설명하는 회의가 진행될 예정이다. 이 자리에서는 은행권이 요구해 온 위험가중치 개선 방안도 발표된다.

16일 금융권에 따르면 오는 19일 이억원 위원장, 이찬진 원장, 박상진 한국산업은행 회장 등이 참석하는 ‘제1차 금융대전환 회의’가 개최될 예정이다. 장소는 중소기업중앙회와 한국경제인협회가 거론되고 있다.

이 자리에는 은행연합회, 금융투자협회, 생명·손해보험협, 여신전문금융협회 등 금융권 협회장 7인이 함께 하며 재계에서는 벤처기업협회, 중견기업연합회, 중소기업중앙회, 한국경제인협회의 협회장 및 주요기업 CEO급 임원 등 8인이 자리할 예정이다. 금융연구원장, 자본시장연구원장, 산업연구원장 등 연구기관장들도 참석한다.

특히 이억원 위원장과 이찬진 원장의 취임 후 첫 회동 자리가 될 것으로 전망돼 주목된다. 생산적 금융으로의 대전환을 위해 금융당국 수장이 함께 드라이브에 나서는 것이다. 금융당국 조직개편으로 안팎으로 혼란한 상황에서 두 수장이 공동 메시지를 낼 지 관심이 모인다.

이 자리에서는 생산적 금융 대전환 추진 방향과 국민성장펀드 상세 운영 방안에 대해 금융위 금정국장이 발표하는 시간을 가질 예정이다.

정부는 앞으로 5년간 150조원 규모의 국민성장펀드를 구성하고 첨단전략산업과 밸류체인(가치사슬)에 자금을 투입할 계획이다. AI(인공지능), 반도체, 바이오, 백신, 로봇, 수소, 이차전지, 디스플레이, 미래차, 방산 등 첨단전략 산업에 자금을 투입해 최대 125조원의 부가가치를 유발할 것으로 추산된다.

금융위는 은행권이 건의한 ‘위험가중치 개선 방안’도 함께 발표할 계획이다. 위험가중자산이란 금융기관이 빌려준 돈에서 위험이 큰 부분에 대해 가중치를 높게 적용하는 규제다. 이 수치가 높을수록 은행은 자기자본을 더 많이 쌓아야 하는 부담이 커진다.

현재 은행권의 정책펀드 자금 투입은 비상장주식 투자로 분류돼 위험가중치가 400%를 적용받는데, 이를 100%까지 완화해달라고 요청하고 있다. 이를 통해 금융사들이 적극적으로 생산적 금융으로 자금을 공급하는 환경을 만들어달라는 것이다.

회의에서는 유관기관 협회, 연구원 측의 토론도 예정돼 있는데 이억원 금융위원장이 직접 진행할 것으로 알려졌다.

금융권 관계자는 “금융당국 조직개편 등으로 혼란한 상황에서 이 위원장이 속도감 있게 정책 드라이브를 걸며 리더십을 보이려는 것 같다”라고 말했다.

전날 이 위원장은 취임식을 통해 “우리 경제의 미래를 위해서는 금융의 과감한 방향 전환이 필요하다”며 ▷생산적 금융으로 전환 ▷소비자 중심 금융 전환 ▷신뢰 금융으로 전환 등 세 가지 ‘금융 대전환’ 방향을 강조했다.

한편 금융감독체계 개편이 진행 중인 가운데 금융위원회와 금융감독원의 기능 재조정으로 두 기관간 팽팽한 논의를 이어가고 있다.

당초 금융위는 제재심과 분쟁조정위원회를 모두 금융감독위원회로 이전하는 방안을 검토했지만, 제재심은 금감원에 남고 분쟁조정위원회는 금융소비자원으로 넘기는 쪽으로 윤곽을 잡았다. 이찬진 금감원장을 포함한 금감원 임직원들의 반발이 작용한 것으로 알려졌다. 금융감독원 노조는 오는 25일 국회 본회의 전까지 집회를 이어가며 정부조직개편 대상에서 금감원을 제외하도록 의사 표현을 지속할 것이라고 밝혔다.