하이브, LA서 현지 문화산업 단체들과 K-팝 대담

[헤럴드겨제=고승희 기자] “세계 음악시장의 고작 4%에 불과한 K-팝이 주요 글로벌 차트를 석권하고 있다.”

‘케이팝 데몬 헌터스’의 오리지널 사운드 트랙이 전 세계 양대 차트를 석권하며 톱10에 3~4곡씩 진입하고, 블랙핑크와 로제의 ‘아파트’, 캣츠아이가 빌보드와 영국 오피셜의 송 차트 톱40에 몇 주째 이름을 올리는 요즘이다.

아이작 리 하이브 아메리카 대표는 최근 미국 로스엔젤레스에서 열린 ‘글로벌 음악 산업의 재편: K팝의 엔터테인먼트 청사진’을 주제로 열린 미국 현지 문화산업 단체들과의 대담에서 이를 언급, “앞으로는 더 폭발적으로 성장할 것”이라고 내다봤다.

이날 대담은 K-팝의 세계적인 영향력과 향후 성장 가능성을 조명하는 자리였다. 아시아·태평양 지역 문화예술인을 지원하는 미국의 비영리단체 골드하우스, 그래미 어워즈를 주관하는 레코딩 아카데미 산하 조직 골드 뮤직 얼라이언스가 대담을 공동 개최했다. 대담엔 주최 측 주요 관계자와 음악 산업 전문가 100여명이 참석했다.

빙 첸 골드하우스 의장은 “K-팝은 한 지역에서 시작했지만, 전 세계를 하나로 만드는 힘을 보여주고 있다”며 “(K팝을 포함한 아시아 문화는) 미국 내에서 가장 빠르게 성장하고 있고, 이미 방탄소년단이나 캣츠아이 같은 성과를 만들어내고 있다”고 말했다.

키아나 콘리 아킨로 레코딩 아카데미 로스앤젤레스 지부 전무는 “최근 몇 년 간 레코딩 아카데미에서 K-팝의 영향력은 크게 확대됐다”며 “골드 뮤직 얼라이언스를 통해 아시아·태평양 지역의 음악 전문가들 목소리가 글로벌 음악계의 미래를 만들어가는 데에 도움이 되길 바란다”고 말했다.

패널 세션에는 최준원 위버스컴퍼니 대표, 미트라 다랍 하이브X게펜레코드 대표, 그래미상을 받은 프로듀서 조나단 입 등이 참석해 K팝 팬덤 문화에 관해 토론했다.

최 대표는 “K-팝 팬덤은 단순한 리스너가 아닌, 매우 적극적이고 열정적이며, 아티스트의 여정에 직접 참여하고 싶어하는 핵심 파트너”라며 “이러한 팬덤의 특성과 K-팝이 갖고 있는 매력 요소까지 모두 모여 K-팝의 혁신을 만들어냈다고 본다”고 말했다.

K-팝의 팬덤 문화는 이미 서구 문화에도 영향을 미치고 있다는 것이 이 자리에 참석한 패널들의 공통 의견이다. 다랍 대표는 “K-팝에서는 언제나 팬을 최우선으로 하고, 위버스 같은 플랫폼을 활용해 팬들과 직접 소통하는 것이 중요하다”며 “이는 서구 문화권, 즉 미국의 레이블들이 K-팝에서 배울 점이고, 이미 많은 서구 아티스트들이 위버스에 합류하고 싶어한다”고 말했다.