전북 무주군 한 야산에서 A씨 추정 시신 발견

[헤럴드경제=박지영 기자] 실종 신고가 접수됐던 20대 여성 틱토커가 숨진 채 발견됐다.

14일 경기 용인동부경찰서 등에 따르면 이날 오전 11시 5분께 전북 무주군의 한 야산에서 20대 여성 A씨로 추정되는 시신이 발견됐다.

시신은 부패가 진행돼 일부 훼손된 상태였지만 경찰은 복장과 정황 증거 등을 근거로 A씨일 가능성이 높다고 보고 있다.

앞서 A씨 부모는 지난 12일 오후 4시께 “딸과 연락이 닿지 않는다”며 경찰에 실종 신고를 했다.

A씨의 동선을 추적하던 경찰은 A씨가 50대 남성 B씨와 차를 타고 무주 방면으로 이동한 사실을 확인했다.

경찰은 전북경찰청과 공조해 13일 오전 5시께 무주군 야산에서 B씨를 발견했다.

당시 B씨는 “A씨와 말다툼 후 헤어졌다”고 진술했으나, 신분증 제시를 거부하고 도주하려 해 경찰은 공무집행방해 혐의로 긴급체포했다.

이후 B씨를 체포한 야산 일대를 수색한 경찰은 14일 오전 B씨가 붙잡힌 장소에서 약 50~100ｍ 떨어진 곳에서 A씨로 추정되는 시신을 발견했다.

틱토커로 활동해 온 A씨는 지난 5월부터 영상 촬영 등을 위해 B씨와 몇 차례 접촉한 것으로 전해졌다.

그러나 B씨는 현재까지 구체적인 진술을 하지 않고 있는 것으로 알려졌다.

경찰은 A씨 시신을 국립과학수사연구원에 부검 의뢰해 신원과 정확한 사인을 확인하는 한편, B씨를 상대로 사건 경위를 조사 중이다.