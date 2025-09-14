[헤럴드경제=최원혁 기자] 테이블 두 개밖에 없는 중국 식당에서 국수 한 그릇을 2188위안(약 43만원)에 판매해 온라인에서 논란이 빚어지고 있다.

13일(현지시간) 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 중국 동부 저장성 항저우에 있는 이 식당의 메뉴는 대부분 2000위안(약 39만원)을 넘는다.

메뉴판을 보면 2188위안짜리 요리에는 양파 120g, 달걀 130g 또는 신선한 캐비어 10g, 습지 장어 270g, 붉은 새우 400g, 작은 전복 210g이 들어있다. 심지어 토마토를 추가하려면 20g에 20위안(약 4000원)을 더 내야 한다.

식당 주인은 실제로 지금까지 12명이 이 국수를 주문했고 일부는 1시간 거리인 상하이까지 포장해 가기도 했다고 밝혔다.

가격이 비싼 이유에 대해서는 “기름기가 많지 않고 질기지도 않다”며 “다른 식당 국수보다 맛이 뛰어나다. 내 실력이면 이 가격을 받아도 정당하다”고 주장했다.

하지만 이곳에서 음식을 주문한 10여명은 대부분 음식 인플루언서였다고 매체는 전했다.

중국 누리꾼들은 “고급 호텔보다 비싸다” “작은 식당에서 저런 가격이면 경찰 불러야 한다” “항저우에서 상하이까지 이동하면 국수가 묽어질 것” “일본 엔화를 잘못 쓴 거 아니냐” 며 대부분 비판적 반응을 보였다.

다만 현지 변호사는 “해당 식당이 가격과 내용을 명확하게 표시했기 때문에 어떤 법률도 위반하지 않았다”고 밝혔다. 그러면서 “가격이나 내용이 잘못 표시되었으면 상황이 달라질 것”이라고 덧붙였다.