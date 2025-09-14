[헤럴드경제=고승희 기자] 그룹 방탄소년단(BTS) 슈가의 솔로곡 ‘해금’ 뮤직비디오가 억대뷰 영상 반열에 올랐다.

14일 소속사 빅히트뮤직에 따르면 슈가가 2023년 4월 ‘어거스트 디(Agust D)’라는 이름으로 발매한 솔로 앨범 ‘디-데이(D-Day)’의 타이틀곡 ‘해금’ 뮤직비디오가 이날 오전 5시 7분경 조회 수 1억 회를 돌파했다.

슈가는 솔로곡으로는 어거스트 디로 발표한 믹스테이프의 타이틀곡 ‘어거스트 디’, ‘D-2’의 타이틀곡 ‘대취타’로 앞서 1억뷰를 돌파했다.

슈가는 일찌감치 국악기를 활용한 힙합 장르를 통해 전통음악과 대중음악의 협업을 시도해왔다. ‘해금’ 역시 국악기 해금의 소리를 활용한 힙합 장르의 곡이다. 국악기 ‘해금(奚琴)’과 ‘금지된 것을 푼다’라는 ‘해금(解禁)’의 중의적 표현을 담아 ‘자유’라는 화두를 던진 곡이다.

뮤직비디오는 누아르 영화 같은 분위기와 짜임새 있는 스토리, 긴장감 넘치는 요소들이 돋보인다.

어거스트 디의 ‘D-데이’는 ‘어거스트 D’와 ‘D-2’에 이은 트릴로지(3부작 시리즈)의 마지막 앨범이다. ‘해방’을 주제로 한 이 음반의 전곡 작사, 작곡은 물론이고 프로듀싱을 맡았다. 어거스트 디의 정체성을 담은 이 앨범은 발매 당시 미국 빌보드의 메인 앨범차트 ‘빌보드 200’(2023년 5월 6일 자) 2위로 진입하는 성과를 거뒀다.