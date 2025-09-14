“한국 시장, 매우 활기차” “창의적인 사람 많은 한국” “한국 고객 더 잘 모시고 싶다”

[헤럴드경제=박지영 기자] “사랑해요, 한국”

팀 쿡 애플 최고경영자(CEO)가 한국의 IT 유튜브 채널 ‘잇섭’과의 인터뷰에서 “한국 시장이 매우 활기차다고 생각한다”며 “한국을 사랑하며, 전 세계 어디에나 제공하는 경험을 한국 고객들에게도 똑같이 제공하고 싶다”고 밝혔다.

지난 13일 쿡 CEO는 “애플페이, 교통카드, 나의 찾기 등 한국시장을 많이 신경 쓰는 이유가 뭐냐”는 질문에 “한국 고객들을 정말 사랑한다”며 이같이 밝혔다.

이 인터뷰는 애플이 지난 9일(현지 시간) 미국 캘리포니아주 쿠퍼티노에서 연 아이폰17 시리즈 등 신제품 공개 행사 일환으로 진행됐다.

애플은 이번에 아이폰17 기본형·에어·프로·프로맥스와 애플워치11·SE3·울트라3, 에어팟 프로3 등 총 8종을 공개했다.

쿡 CEO는 “‘나의 찾기’를 한국에 선보이게 돼 정말 기뻤다. 새 애플스토어를 계속 열 수 있었던 것도 큰 기쁨이다. 애플페이를 도입할 수 있던 것도 굉장히 뜻깊다”고 전했다.

또 “한국 시장에는 많은 창의적인 사람이 있다. 창의적인 사람은 애플 제품을 좋아한다. 그래서 한국 고객을 더 잘 모시고 싶다”며 “앞으로도 더 많은 것을 한국에 가져오기 위해 계속해서 노력할 것”이라고 덧붙였다.

국내 테크 ‘긱(Geek, 덕후)’를 향해서는 “나도 오타쿠고 너드다. 지금은 어느 때보다도 ‘테크 덕후’로 산다는 게 멋진 시대”라며 “여러 기술 발전이 빠르게 이뤄지고 있다. 지금을 마음껏 즐기시길 바란다”고 했다.

이번 신제품에 대해 쿡 CEO는 “아이폰17 시리즈는 서로 다른 고객 유형과 다양한 취향을 만족시키기 위해 준비했다”고 말했다.

그는 “아이폰 에어는 아주 얇고 가볍지만 프로급의 성능과 내구성을 모두 원하는 고객 위한 제품”이라며 “아이폰17 프로와 프로맥스는 지금까지 우리가 만든 것 중 ‘프로’다운 아이폰이다. 우리가 가진 역량을 모두 쏟아부어 가장 프로다운 경험을 담아냈다”고 강조했다.

이어 “하드웨어와 소프트웨어 그리고 서비스까지 함께 어우러져 어느 쪽이든 모두 훌륭한 선택이 될 거라 생각한다. 어찌보면 (우리는) 고객분들에게 선택권을 드리고 있는 것”이라고 설명했다.

애플은 과거 프로 모델에만 적용되던 120Hz 주사율과 256GB 저장용량을 아이폰17 기본모델에 탑재했다.

기본형 인기에 몰려 프로 제품 수요를 잃을 것이라는 우려에 대해 쿡 CEO는 “누군가 아이폰을 산다면 애플에겐 좋은 일이다. 어떤 아이폰이든 상관없다”며 “중요한 건 고객이 스스로 가장 잘 맞는 모델을 선택해서 가장 만족감이 있는 선택을 하는 게 중요하다. 물론 프로 모델에는 오직 프로에만 경험할 수 있는 놀라운 기능이 있다”고 자신감을 드러냈다.