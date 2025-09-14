시민·관광객 참여 속 ‘호미곶 경관푸드 페스타’ 개최, 청년 셰프 창작 음식·체험 프로그램 인기

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북포항시는 14일 호미곶 로컬농업문화관 ‘호미곶간’과 인근 잔디밭에서 ‘호미곶 경관푸드 페스타’를 성황리에 개최했다.

이번 축제는 ‘호미곶간’ 시범운영을 기념하고, 경관농업과 로컬푸드를 연계해 지역 농업의 브랜드 가치를 높이는 동시에 관광 자원화 방안을 모색하기 위해 마련됐다.

‘그곶에 가고싶다’라는 주제로 열린 이번 행사에는 시민과 관광객이 한데 모여 미식과 문화를 동시에 즐겼다.

현장에서는 호미곶 경관작물을 활용한 명란마제소바, 메밀타고야끼, 메밀 잠봉뵈르 등 로컬 청년 셰프들의 창작 경관음식이 선보여 관람객들의 호응을 얻었다.

유채·보리·메밀을 활용한 차회 체험과 어린이를 위한 키즈 쿠킹클래스도 진행돼 가족 단위 방문객들의 참여를 끌어냈다.

잔디밭에서는 버블쇼와 인디밴드 공연이 펼쳐지며 축제 분위기를 한층 끌어올렸고, 빈백존·돗자리존·캠핑존 등 관람객이 편하게 쉬며 즐길 수 있는 공간이 마련돼 호평을 받았다.

실내 공간 ‘호미곶간’에서는 경관농업 관련 농산물과 포항 지역 열대과일·수산물, 로컬 굿즈와 간식을 판매하는 팝업스토어가 운영됐다.

시범 운영을 통해 공간 활용과 프로그램 효과를 점검한 ‘호미곶간’은 향후 정식 개관 시 지역 농업과 문화, 관광이 어우러지는 거점 공간으로 자리잡을 예정이다.

이강덕 시장은 “이번 페스타는 경관농업과 로컬푸드의 매력을 알리고, 지역 농어업인과 청년 창업자가 함께 참여한 의미 있는 자리였다”며, “앞으로도 포항의 경관농업을 관광과 연결하는 지속 가능한 모델을 확산해 나가겠다”고 밝혔다.