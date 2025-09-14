주민이 직접 기획·운영한 축제, 3,000여 시민 참여로 도심 속 활기 가득

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 지난 13일 포항 양학동 생활체육 운동장은 시민들의 웃음과 노래로 가득 찼다.

‘2025 포항사랑 부학문화축제’ 에서 주민들이 직접 기획하고 운영한 다양한 프로그램이 시민 3,000여 명을 끌어모으며 도심 속 작은 축제를 넘어선 활기를 보여줬다.

행사는 600년 된 회화나무 노거수제를 시작으로, 개그맨 최기정 씨의 레크레이션과 주민 참여 노래자랑 부학가요제, 댄스 공연, 지역 가수 및 인기가수의 축하무대가 이어지며 현장은 끊임없는 박수와 환호로 가득했다.

도레스의 뮤지컬 공연과 MBN 한일톱텐쇼 참가 가수 신성, 불타는 트롯맨 최성, 신예지, 표나리 등 화려한 라인업은 시민들의 눈과 귀를 사로잡았다.

축제에 참여한 시민 하현호 씨는 “인생 네 컷 사진 찍기, 옛날 잔치국밥 체험, 푸드트럭 먹거리, 마지막 경품 이벤트까지 하루 종일 웃음이 끊이지 않았다”며 만족감을 드러냈다.

조준영 축제위원장은 “어려운 지역경제 속에서도 시민이 함께 즐기며 소통과 화합을 느낄 수 있는 축제를 만들고 싶었다”고 말했다. 신대섭 양학동장은 “주민들의 적극적 참여 덕분에 안전하게 축제를 마쳤다”며 “도심 속 시민 문화축제로서 지역 문화예술 도시 정체성을 확립하는 계기가 됐다”고 강조했다.

